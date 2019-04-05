Marca: «Реал» может включить Варана и Бэйла в сделку по Погба

«Манчестер Юнайтед» изучает варианты наиболее выгодной продажи своего полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.

По информации источника, английский клуб не хочет расставаться с французом, но, учитывая его желание перебраться в «Реал», вынужден искать компромисс.

Одной из вариаций сделки может стать включение в нее защитника Рафаэля Варана и вингера Гарета Бэйла.

«МЮ» не против подписать француза и валлийца, а «Реал» может согласиться на уход этих футболистов в виду их стремления покинуть «Сантьяго Бернабеу».