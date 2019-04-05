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    Marca: «Реал» может включить Варана и Бэйла в сделку по Погба

    «Манчестер Юнайтед» изучает варианты наиболее выгодной продажи своего полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.

    По информации источника, английский клуб не хочет расставаться с французом, но, учитывая его желание перебраться в «Реал», вынужден искать компромисс.

    Одной из вариаций сделки может стать включение в нее защитника Рафаэля Варана и вингера Гарета Бэйла.

    «МЮ» не против подписать француза и валлийца, а «Реал» может согласиться на уход этих футболистов в виду их стремления покинуть «Сантьяго Бернабеу».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66513

      Рубик Докоян 12 минут назад

      Как раз тот вариант, который может устроить оба клуба.

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