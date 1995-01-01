Решак: «Я не стал бы покупать Гризманна в «Барселону». Поезд проходит один раз в жизни»

Поезда по расписанию ездят. Высокомерные какие)))
Советник президента «Барселоны» Карлес Решак заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн упустил свой шанс стать игроком каталонского клуба.
«Я не стал бы покупать Гризманна. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел», – сказал Решак.
- По некоторым данным, Гризманн по окончании текущего сезона хочет перейти в «Барселону».
- Возможный трансфер француза обойдется каталонцам в 120 миллионов евро.
- Прошлым летом Гризманн отказал «Барселоне», решив остаться в «Атлетико».