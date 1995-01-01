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    Решак: «Я не стал бы покупать Гризманна в «Барселону». Поезд проходит один раз в жизни»

    Советник президента «Барселоны» Карлес Решак заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн упустил свой шанс стать игроком каталонского клуба.

    «Я не стал бы покупать Гризманна. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел», – сказал Решак.

    • По некоторым данным, Гризманн по окончании текущего сезона хочет перейти в «Барселону».
    • Возможный трансфер француза обойдется каталонцам в 120 миллионов евро.
    • Прошлым летом Гризманн отказал «Барселоне», решив остаться в «Атлетико».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      Niko 1 час назад

      Поезда по расписанию ездят. Высокомерные какие)))

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