Решак: «Я не стал бы покупать Гризманна в «Барселону». Поезд проходит один раз в жизни»

Советник президента «Барселоны» Карлес Решак заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн упустил свой шанс стать игроком каталонского клуба.

«Я не стал бы покупать Гризманна. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел», – сказал Решак.