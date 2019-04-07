Салах: «Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих чувствах после забитого гола в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ.

«Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное. Я нападающий и должен забивать. В том моменте я принял решение пробить по воротам», – сказал Салах.