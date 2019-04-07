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    Салах: «Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное»

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих чувствах после забитого гола в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ.

    «Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное. Я нападающий и должен забивать. В том моменте я принял решение пробить по воротам», – сказал Салах.

    • Египтянин достиг отметки в 50 голов в АПЛ в составе «Ливерпуля».
    • Салаху для этого потребовалось 69 матчей. Быстрее него этот показатель покорился только Алану Ширеру и Руду ван Нистелрою.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1400

      absent32 1 час назад

      у бомбардира уже 7 апреля? как вы туда попали? Прокопенко знает об этом?
      07.04.2019 06:59 время появления новости!

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