Салах: «Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное»

у бомбардира уже 7 апреля? как вы туда попали? Прокопенко знает об этом?
07.04.2019 06:59 время появления новости!
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своих чувствах после забитого гола в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ.
«Забить 50-й мяч за «Ливерпуль» в девятом матче без голов – это что-то особенное. Я нападающий и должен забивать. В том моменте я принял решение пробить по воротам», – сказал Салах.
- Египтянин достиг отметки в 50 голов в АПЛ в составе «Ливерпуля».
- Салаху для этого потребовалось 69 матчей. Быстрее него этот показатель покорился только Алану Ширеру и Руду ван Нистелрою.