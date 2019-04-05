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    Кононов: «Надеюсь, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол, а судьи не дадут повода усомниться в своей квалификации»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

    «Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас.

    Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», – сказал Кононов.

    • Игра 1 круга завершилась вничью (1:1; 8-й тур).
    • Красно-белые занимают 5 место, команда Виктора Гончаренко идет на 4 позиции.
    • Матч состоится завтра, 6 апреля, на «Открытие Арене».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4148

      vka1970 2 минуты назад

      Я тоже жду красивой игры и хорошего результата.
      Ходя надежды всё меньше и меньше.С Кононовым мы каши не сварим.Он человек зависимый, а тут нужно творческое начало.

      0
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      Рейтинг: +766

      Леха из Твери 48 минут назад

      VAR-то будет?

      0
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      Рейтинг: +66507

      Рубик Докоян 55 минут назад

      Блажен, кто верует, тепло ему на свете ! Но в игре нужны иные аргументы.

      1
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      Рейтинг: +622

      deimos88 1 час назад

      Солому заранее стелит, не к добру

      1
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      Рейтинг: +1333

      giluxa1963 1 час назад

      не бзди Федун уже проплатил этот мешок

      -1
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      Рейтинг: +12149

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ждём потрясающего матча!

      0
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      Рейтинг: +16374

      oyabun 1 час назад

      Слова правильные и красивые, но ни о чем.

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