Кононов: «Надеюсь, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол, а судьи не дадут повода усомниться в своей квалификации»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

«Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас.

Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», – сказал Кононов.