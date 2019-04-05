Кононов: «Надеюсь, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол, а судьи не дадут повода усомниться в своей квалификации»

Я тоже жду красивой игры и хорошего результата.
Ходя надежды всё меньше и меньше.С Кононовым мы каши не сварим.Он человек зависимый, а тут нужно творческое начало.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.
«Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа. Игра с ЦСКА очень важна для нас.
Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», – сказал Кононов.
- Игра 1 круга завершилась вничью (1:1; 8-й тур).
- Красно-белые занимают 5 место, команда Виктора Гончаренко идет на 4 позиции.
- Матч состоится завтра, 6 апреля, на «Открытие Арене».