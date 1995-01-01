Месси – лучший игрок Примеры в марте

Крут.
Ла Лига признала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком Примеры в марте.
В прошлом месяце аргентинец принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, забил шесть голов (один – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.
- Всего в текущем сезоне 31-летний футболист провел в Примере 28 игр, записав на свой счет 32 мяча и 14 голевых пасов.
- Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Атлетико» на восемь очков.
- В субботу, 6 апреля, «Барселона» примет мадридцев во встрече 31-го тура.