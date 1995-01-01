Месси – лучший игрок Примеры в марте

Ла Лига признала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком Примеры в марте.

В прошлом месяце аргентинец принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, забил шесть голов (один – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.