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    Месси – лучший игрок Примеры в марте

    Ла Лига признала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком Примеры в марте.

    В прошлом месяце аргентинец принял участие в четырех матчах чемпионата Испании, забил шесть голов (один – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

    • Всего в текущем сезоне 31-летний футболист провел в Примере 28 игр, записав на свой счет 32 мяча и 14 голевых пасов.
    • Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Атлетико» на восемь очков.
    • В субботу, 6 апреля, «Барселона» примет мадридцев во встрече 31-го тура.

    Источник: Официальный сайт Ла Лиги

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