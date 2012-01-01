Семак: «Зенит» – одна из команд, которая может бороться за золото. Это связано с тем, что общий уровень РПЛ снизился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» заявил, что задача петербуржцев остается прежней – выход в Лигу чемпионов.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая идущих вторыми железнодорожников на шесть очков.

Встреча «Локомотив» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

В игре первого круга петербуржцы на своем поле победили москвичей со счетом 5:3.

– «Локомотив» неудачно начал сезон, после матча первого круга Семина даже спрашивали об отставке. В чем они изменились? Или дело было только в невезении на старте сезона?

– На протяжении сезона разные команды показывают яркие серии с точки зрения очков. По составу и игре «Локомотив» должен бороться за первое место, для этого у них есть все возможности. Спады бывают у всех, они вышли из этой ситуации и борются за первое место.

– Сразу после прихода в «Зенит» вы сказали, что цель – попасть в Лигу чемпионов. Сейчас у вас есть отрыв в шесть очков. Не пора подкорректировать задачу?

– Перед сезоном я говорил, что мы одна из команд, которая может бороться за первое место. Это связано с тем, что общий уровень лиги немного снизился, сейчас нет команды, которая была бы на голову сильнее остальных.

Мы приложим все усилия, чтобы остаться там, где находимся сейчас. В нынешней ситуации это важно, осязаемо, но мы понимаем, что у нас хорошие конкуренты, все хотят стать чемпионами. У нас есть все шансы, мы должны побороться, но команда должна играть в Лиге чемпионов. Это самая важная задача.

– Ничья устроит «Зенит»?

– Конечно, мы не собираемся играть на ничью. Мы не та команда, даже в плане стратегии.

– Зимой вы объясняли, почему «Зенит» неудачно играет на выезде. Какие изменения есть сейчас?

– Я не вижу проблем с выездными или домашними матчами, мы находимся в таблице вверху по обоим показателям. Всем командам тяжело играть на выезде, но бывают сезоны, когда получается играть лучше. Связано это с тем, что команды, которые хорошо контратакуют, получают больше возможностей для быстрых атак.

Больше проблем у нас было в Лиге Европы, потому что качество нашей игры на тот момент была эквивалентно нашему результату. Сказать, что мы по игре могли обыграть «Бордо»… Ничья была хорошим результатом там, потому что на победу мы не наиграли. В других матчах мы добились результата, которого могли, по объективным причинам.