Жиго: «Все игроки «Спартака» хотят выйти на поле в матче с ЦСКА. Даже те, кому не рекомендуют врачи»

Этот парень не запоминает фамилии длиннее его кликухи(или имени?),что говорить про такие,как Смольников или Фернандес.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи 22-го тура РПЛ с ЦСКА. Француз заявил, что матчи против армейцев – самые главные для красно-белых в чемпионате России.
– Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу – и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника.
– До приезда в Россию вам была знакома эта команда?
– Да, по выступлениям в еврокубках.
– ЦСКА – самый принципиальный соперник «Спартака» в чемпионате страны?
– Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра – с ЦСКА». Значит, для меня тоже. Все-таки «Зенит» – команда из другого города, а с ЦСКА – это битва за Москву. Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.
Дерби – это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет командой, тот и победит. Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.
Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения. И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.
– Кто из атакующей группы ЦСКА представляет для вас наибольшую опасность?
– Молодой центрфорвард, который часто забивает и который играет за сборную России. Фамилия крутится в голове, но вспомнить, увы, не могу…
– Чалов?
– Да, да, Чалов!
- Игра «Спартак» – ЦСКА пройдет в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В турнирной таблице армейцы занимают четвертое место, опережая красно-белых на одно очко.
- В последних двух встречах на «Открытие Арене» «Спартак» победил ЦСКА со счетом 3:0 и 3:1.