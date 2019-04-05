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    Жиго: «Все игроки «Спартака» хотят выйти на поле в матче с ЦСКА. Даже те, кому не рекомендуют врачи»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи 22-го тура РПЛ с ЦСКА. Француз заявил, что матчи против армейцев – самые главные для красно-белых в чемпионате России.

    – Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу – и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника.

    – До приезда в Россию вам была знакома эта команда?

    – Да, по выступлениям в еврокубках.

    – ЦСКА – самый принципиальный соперник «Спартака» в чемпионате страны?

    – Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра – с ЦСКА». Значит, для меня тоже. Все-таки «Зенит» – команда из другого города, а с ЦСКА – это битва за Москву. Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.

    Дерби – это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет командой, тот и победит. Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

    Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения. И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.

    – Кто из атакующей группы ЦСКА представляет для вас наибольшую опасность?

    – Молодой центрфорвард, который часто забивает и который играет за сборную России. Фамилия крутится в голове, но вспомнить, увы, не могу…

    – Чалов?

    – Да, да, Чалов!

    • Игра «Спартак» – ЦСКА пройдет в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице армейцы занимают четвертое место, опережая красно-белых на одно очко.
    • В последних двух встречах на «Открытие Арене» «Спартак» победил ЦСКА со счетом 3:0 и 3:1.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2670

      Агасфер 48 минут назад

      Этот парень не запоминает фамилии длиннее его кликухи(или имени?),что говорить про такие,как Смольников или Фернандес.

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