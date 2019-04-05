Жиго: «Все игроки «Спартака» хотят выйти на поле в матче с ЦСКА. Даже те, кому не рекомендуют врачи»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от встречи 22-го тура РПЛ с ЦСКА. Француз заявил, что матчи против армейцев – самые главные для красно-белых в чемпионате России.

– Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу – и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника.

– До приезда в Россию вам была знакома эта команда?

– Да, по выступлениям в еврокубках.

– ЦСКА – самый принципиальный соперник «Спартака» в чемпионате страны?

– Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра – с ЦСКА». Значит, для меня тоже. Все-таки «Зенит» – команда из другого города, а с ЦСКА – это битва за Москву. Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.

Дерби – это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет командой, тот и победит. Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения. И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.

– Кто из атакующей группы ЦСКА представляет для вас наибольшую опасность?

– Молодой центрфорвард, который часто забивает и который играет за сборную России. Фамилия крутится в голове, но вспомнить, увы, не могу…

– Чалов?

– Да, да, Чалов!