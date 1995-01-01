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    Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком команды в марте

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов победил в голосовании на звание лучшего игрока команды в марте среди болельщиков армейцев.

    За 20-летнего россиянина проголосовали 45% (1353 человека). Второе место занял левый защитник Марио Фернандес – 25% (764 голоса), на третьей строчке расположился голкипер Игорь Акинфеев – 8% (238 голоса).

    • В прошедшем месяце Чалов провел за москвичей четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Всего в этом сезоне на счету форварда ЦСКА 13 мячей и шесть передач в 28-ми играх.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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