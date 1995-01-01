Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком команды в марте

Нападающий ЦСКА Федор Чалов победил в голосовании на звание лучшего игрока команды в марте среди болельщиков армейцев.
За 20-летнего россиянина проголосовали 45% (1353 человека). Второе место занял левый защитник Марио Фернандес – 25% (764 голоса), на третьей строчке расположился голкипер Игорь Акинфеев – 8% (238 голоса).
- В прошедшем месяце Чалов провел за москвичей четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Всего в этом сезоне на счету форварда ЦСКА 13 мячей и шесть передач в 28-ми играх.