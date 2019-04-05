Гинер: «Удивляют пенальти в пользу «Локомотива». Таких можно по 10 ставить. Это вопрос к Сухине»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не волнуется по поводу не всегда удачных результатов армейцев в этом сезоне. По его словам, сейчас идет становление команды.

«Нормальные результаты. Молодая команда сыграла вничью, проиграла один матч, ничего страшного тут нет. Настраиваются на ЦСКА все уже совсем иначе. Мы идем в лидирующей группе. Самое главное, я вижу игру. То, что радует болельщика. А с результатами потерпим.

Для меня этот год важен в плане становления команды. Никто еще не строил команду за три-четыре месяца, это невозможно. Даже если вы наберете топ-игроков мирового уровня, все равно нужно, чтобы они были слаженным коллективом. Наверное, со следующего года уже будут требования к команде другие.

В чемпионской гонке мы как участвовали, так и продолжаем участвовать. Будем бороться, никто не собирался сдаваться, потому что проиграли «Арсеналу» или сыграли вничью с «Уфой». Ну дальше что? Что вам сказать? Что мы следим, как с кем сыграл «Краснодар» или «Зенит» и радуемся, что кто-то проиграл или сыграл вничью? Нет. Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Вот как-то смущают. Таких пенальти можно ставить по 10. Это, наверное, вопрос к господину Сухине [Станислав, экс-арбитр РПЛ, а ныне начальник команды в «Локомотиве»]», – сказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».