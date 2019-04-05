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    Гинер: «Удивляют пенальти в пользу «Локомотива». Таких можно по 10 ставить. Это вопрос к Сухине»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не волнуется по поводу не всегда удачных результатов армейцев в этом сезоне. По его словам, сейчас идет становление команды.

    «Нормальные результаты. Молодая команда сыграла вничью, проиграла один матч, ничего страшного тут нет. Настраиваются на ЦСКА все уже совсем иначе. Мы идем в лидирующей группе. Самое главное, я вижу игру. То, что радует болельщика. А с результатами потерпим.

    Для меня этот год важен в плане становления команды. Никто еще не строил команду за три-четыре месяца, это невозможно. Даже если вы наберете топ-игроков мирового уровня, все равно нужно, чтобы они были слаженным коллективом. Наверное, со следующего года уже будут требования к команде другие.

    В чемпионской гонке мы как участвовали, так и продолжаем участвовать. Будем бороться, никто не собирался сдаваться, потому что проиграли «Арсеналу» или сыграли вничью с «Уфой». Ну дальше что? Что вам сказать? Что мы следим, как с кем сыграл «Краснодар» или «Зенит» и радуемся, что кто-то проиграл или сыграл вничью? Нет. Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Вот как-то смущают. Таких пенальти можно ставить по 10. Это, наверное, вопрос к господину Сухине [Станислав, экс-арбитр РПЛ, а ныне начальник команды в «Локомотиве»]», – сказал Гинер в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • В текущем сезоне в пользу «Локомотива» было назначено четыре пенальти. В пользу ЦСКА – три. Лидеры по этому показателю – «Крылья Советов» и «Спартак» (по шесть пробитых 11-метровых).
    • После 21-го тура армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
    • В субботу красно-синие сыграют в гостях со «Спартаком».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2232

      Nesterenko 25 минут назад

      Этот ******* всегда не стесняется называть фамилии в плане судейства. Ты на себя посмотри, как судьи судят твою команду и как товарищ Карасев не удалил Вернблума в игре с Локо. Чё ты про это не вспоминаешь черт?

      -1
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      Рейтинг: +74

      Spinorr > Nesterenko 17 минут назад

      Не только с Локо, но и с Ростовом и Рубином.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      parevg 46 минут назад

      А если посмотреть лет на 15 - 20 назад, Все это говорили про ЦСКА.
      Как сейчас помню - "Гинер все купил"

      1
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      Рейтинг: +2670

      Агасфер 50 минут назад

      Можно по-разному относиться к Гинеру как к человеку(а у нас все бизнес-коты серые и чёрные,белых нет),но что он хозяин и руководитель умелый- точно.И с этими словами тоже можно согласиться.

      3
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      Рейтинг: +53

      Вальдемар IV 1 час назад

      впервые согласен особенно с краснодаром и удаление чтобы не сравняли, с игры то не забить было, только для чего их тащить после 5 поражений в группе с великой паненкой в составе нужно локо вернуться на родное 7 место.

      3
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      Рейтинг: +30140

      Полная Канистра 1 час назад

      до этого Спартак был а теперь это враг локо так как выше идёт по сетке ай да гинер супермен вылитый

      2
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      Рейтинг: +74

      Spinorr 1 час назад

      Как сыграл Зенит или Краснодар вы не следите, а какие пенальти ставят Локомотиву следите? Странная избирательность.
      Врет Евгений Ленорович. За всем следит ЦСКА, все замечает, и даже вот таким образом косвенно пытается оказывать влияние на судей.

      4
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      Рейтинг: +12121

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      У нас вообще удивительный футбол, каждая команда может стать "удивительной" на какой-то период по "желанию" судей, ЦСКА - не исключение.

      2
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      Рейтинг: +352

      Файдаэн 1 час назад

      Гинеру ли жаловаться на судей.

      6
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