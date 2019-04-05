«Красно-белые ходоки против Валерийской стали». «Ростов» проанонсировал матч со «Спартаком»

«Ростов» опубликовал анонс к домашнему матчу 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Я – меч во тьме, я – дозорный на стене. Красно-белые ходоки против Валерийской стали», – написано на постере желто-синих в инстаграме.

Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

В первом круге ростовчане переиграли красно-белых в Москве со счетом 1:0.

В последний раз «Спартак» побеждал в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года. Тогда москвичей возглавлял нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин.