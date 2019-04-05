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    «Красно-белые ходоки против Валерийской стали». «Ростов» проанонсировал матч со «Спартаком»

    «Ростов» опубликовал анонс к домашнему матчу 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Я – меч во тьме, я – дозорный на стене. Красно-белые ходоки против Валерийской стали», – написано на постере желто-синих в инстаграме.

    • Встреча «Ростов» – «Спартак» состоится в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В первом круге ростовчане переиграли красно-белых в Москве со счетом 1:0.
    • В последний раз «Спартак» побеждал в Ростове-на-Дону в декабре 2013 года. Тогда москвичей возглавлял нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин.

    text

    Публикация от text (@fcrostov)

    Источник: Инстаграм «Ростова»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии13
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      Рейтинг: +19040

      Blossiya 22 минуты назад

      Тобхо Мотт тоже хвастался умением ковать валирийскую сталь, которому он выучился в Квохоре. НО даже Эддарда не заинтересовали изделия Тобхо, ибо хороший пиар не означает качественного товара на деле:)

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      Рейтинг: +2606

      vgarakh 46 минут назад

      Креативно, весело!!! Молодцы!!!

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      Рейтинг: +2670

      Агасфер 53 минуты назад

      КаВалерийской стали.

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      Рейтинг: +1846

      Кинстифа 1 час назад

      очень тяжело с Ростовом будет играть...

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      Рейтинг: +53

      Вальдемар IV 1 час назад

      ростов на ходу после кубка, только руководителя легонькой промышленности надо убрать нахрен а то опять забьет себе

      0
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      Рейтинг: +30140

      Полная Канистра 1 час назад

      а что ковёр уже списали как талисман ?теперь на Валеркину сталь надежда?

      а Уфа кто тогда? " космические пришельцы" с ними еще сыграть надо

      1
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      Рейтинг: +19

      nominum > Полная Канистра 8 минут назад

      С ковром всё нормально. Когда ходил на Ростов-Урал, он висел на фанатской трибуне внизу за воротами.

      0
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      Рейтинг: +2

      SpartaK_MoskoW 1 час назад

      кто то пересмотрел игру престолов...но мне нравиться подход к делу)) побольше бы креативных вывесок, глядишь и до апл дорастем в медийке))

      2
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      Рейтинг: +9071

      Супервайзер 1 час назад

      Им с Уфой еще играть, а они уже пытаются на Спартаке капитализировать свои усилия.
      Только ленивый при нынешнем тренере КБ не плюёт в сторону великой ( по российским меркам) команды.

      3
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      Рейтинг: +53

      Вальдемар IV > Супервайзер 1 час назад

      по российским меркам и пенсии самые низкие в мире, такой же и клуп

      -1
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      Рейтинг: +5515

      FanatSerj 1 час назад

      маркетологи конечно в Ростове лучшие, жгут постоянно напалмом ))
      И даже само малоомальски интересную тему пытаются раскрутить на хайпе, но не останавливаются на этом и постоянно придумывают новое.

      3
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      Рейтинг: +4128

      vka1970 1 час назад

      Ржака.
      После матча посмотрим кто ходок , а кто так погулять вышел.

      3
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