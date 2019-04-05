Семак – о Кокорине: «Когда эта ситуация завершится, хочу, чтобы Саша пообщался с «Зенитом» о продолжении карьеры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не понимает, почему нападающего команды Александра Кокорина до сих пор держат в СИЗО. Специалист хочет, чтобы после разрешения данной ситуации футболист первым делом обсудил с руководством петербуржцев свое будущее в клубе.

«На мой взгляд, эта ситуация переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год. Тогда это будет понятно. Загадка, почему это дело стало показательным. Жду, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. А когда эта ситуация завершится, хотелось бы, чтобы Саша первым делом пообщался с «Зенитом» о продолжении карьеры.

Очень хотел бы, чтобы Кокорин вернулся в футбол. Не знаю, насколько сложно ему будет с точки зрения физики и перенесенной операции. Верю, что Саша сможет вернуться, и желаю ему скорейшего возвращения», – сказал Семак.