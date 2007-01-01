Тренер «Спартака» по физподготовке Шарипов: «У Глушакова высокие показатели»

Тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов поделился информацией о показателях капитана команды Дениса Глушакова.

– Болельщики обвиняют Глушакова в том, что он проводит плохой сезон. Помимо околофутбольных конфликтов ему приписывают плохую физическую готовность.

– По цифрам Денис показывает те же данные, которые были у него после июня. Это очень высокие показатели. Я не знаю, в чем причина каких-то отдельных разговоров. С точки зрения физики, он в хорошей форме.

– Правда, что у него были проблемы с шеей в игре с «Ахматом» и он играл чуть ли не через боль?

– Я не знаю, откуда пошла такая информация. Денис действительно жаловался на боли в шее после матча с «Зенитом». На следующий день мы провели с ним восстановительную тренировку, поработали в тренажерном зале и на поле провели большую функциональную работу, а потом он уже вернулся в общую группу.

Он забил «Ахмату» в добавленное время. У него сейчас очень хорошая подготовленность. Сейчас его ничего не беспокоит, и он спокойно готовится к игре с ЦСКА.

Глушаков не испытывал проблем с шеей в матче с «Ахматом»