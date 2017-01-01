Андрей Федун – о Каррере: «Он «поплыл», поверив в свою гениальность. Кто при нем прогрессировал?»

Член совета директоров и брат владельца «Спартака» Андрей Федун высказался об увольнении Массимо Карреры из клуба.

– У всех тренеров есть взлеты и падения. Сейчас вот на пике Гвардиола и Клопп, на подходе молодые и интересные специалисты в Германии. Вообще хороший тренер – тот, кто может вырастить звезду. Понятно, что у него ее «украдут», но пока не украли, он тем самым делает результат.

– Каррера не таков?

– Назовите, кто при нем прогрессировал?

– Например, Зобнин.

– Он пришел в «Спартак» уже готовым игроком.

– Но прогрессировал же. К тому же, Каррера возродил Адриано после непростого периода бразильца в «Милане».

– Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Вы же помните голы на последних минутах, выцарапанные победы? Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно.

Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец «поплыл», – сказал Федун.