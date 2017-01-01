Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Андрей Федун – о Каррере: «Он «поплыл», поверив в свою гениальность. Кто при нем прогрессировал?»

    Член совета директоров и брат владельца «Спартака» Андрей Федун высказался об увольнении Массимо Карреры из клуба.

    – У всех тренеров есть взлеты и падения. Сейчас вот на пике Гвардиола и Клопп, на подходе молодые и интересные специалисты в Германии. Вообще хороший тренер – тот, кто может вырастить звезду. Понятно, что у него ее «украдут», но пока не украли, он тем самым делает результат.

    – Каррера не таков?

    – Назовите, кто при нем прогрессировал?

    – Например, Зобнин.

    – Он пришел в «Спартак» уже готовым игроком.

    – Но прогрессировал же. К тому же, Каррера возродил Адриано после непростого периода бразильца в «Милане».

    – Заслуга Массимо в том, что в какой-то момент ему удалось создать хороший внутренний микроклимат, люди бились друг за друга. Вы же помните голы на последних минутах, выцарапанные победы? Команда жила и дышала желанием стать чемпионом – остановить такое очень трудно.

    Зато потом, поверив в свою гениальность, итальянец «поплыл», – сказал Федун.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      dimmmka 5 минут назад

      А кого вырастил гвардиола?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      deimos88 8 минут назад

      Ну так сравни Зобнина того года и Зобнина нынешнего, тот выжигал весь центр, давая тактическую свободу №8, чтоб тот бегал и дураков зашибал. А сейчас Рома сам наверно не знает, что от него хочет тренер.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16352

      oyabun > deimos88 2 минуты назад

      Роман все тот же, просто его травмы замучали и он никак не успевает выйти на пик своей формы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1142

      РМЗ 20 минут назад

      Федун прав на сто процентов

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13865

      VVM1964 43 минуты назад

      Оставьте уже Карреру в покое . Он привел Спартак к чемпионству впервые за 16 лет , выиграл супер кубок , на следующий год взял бронзу . Чьи достижения лучше ??? - последние годы сменилось очень много тренеров и ни один ни дал даже близкого к этому результату и сейчас Спартак борется всего лишь за попадание в ЛЕ - давайте это обсудим .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16352

      oyabun > VVM1964 7 минут назад

      Ну, справедливости ради, Карпин тоже 2 раза серебро брал. А так полностью согласен, Карреру надо оставить в покое и если вспоминать, то только по-хорошему. Ведь только с ним мы и стали Чемпионами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8147

      vladimir-7 1 час назад

      А какой клуб сейчас тренирует М. Каррера? Кто знает?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1353

      TOMSON > vladimir-7 47 минут назад

      Про Эмери по началу тоже такие вопросы задавали. Сейчас почему-то их уже не задают.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1353

      TOMSON 1 час назад

      Ну о чем тут говорить. Болелы Спартака и на Романцева не одно ведро г...а вылели. А тут какой-то Карера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      Alejandrrro 1 час назад

      Рассказов
      Джикия
      Максименко
      Зобнин

      Приведу вам пример. Валенсия тоже начинала сезон ни шатко ни валко. Ничьи, поражения. Тоже мало забивала. Часть болельщиков всё ждала, когда Марселино уйдёт с поста главного тренера. Но руководство дало ему поработать, когда многие уже в нём полностью разуверились. И что в итоге? Команда дошла до финала Кубка Короля, играет в 1/4 финала Лиги Европы, близка к лигочемпионской четвёрке Ла Лиги (обыграв Реал, не проиграв Барсе).

      Что за бред увольнять тренера посреди сезона? Он был в одном очке от 2-го места. А раньше спартаковские тренеры на каких местах плавали?

      У каждой команды бывают спады. И это не повод сразу же гнать тренера.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > Alejandrrro 31 минуту назад

      Спартак при Каррере через полтора года утратил игру,имея лучший состав в РПЛ.И почти год после этого не играл ,а мучился.А у Валенсии состав далеко не лучший в Испании, и даже при отсутствии результата была игра.А это две большие разницы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8549

      slavutiq70 1 час назад

      Спасибо бы сказал бы лучше за первый титул за 16 лет а не обсерал бы при каждом удобном случае,,,Посмотрим через сколько при неплывущих тренерах возьмём титул,,,так же Валеру обсирали за серебро и бронзу,,,а он не чё работает,,,и не плохо по возможностям Ростова,,,

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > slavutiq70 26 минут назад

      Где тут обсирание? Всё объективно.Да и кого Спартак в тот сезон опередил, провалившийся Зенит,ЦСКА никого не покупавший несколько лет,невнятный Локо.Карреру нужно было убирать ещё в мае.Это главная ошибка.Для него же было бы лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      ufos73 1 час назад

      Мало нам было одного Фкдуна, вот нам второго, еще умнее первого ((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4823

      KLIM777 1 час назад

      Сейчас кто прогрессирует?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5460

      ufos73 > KLIM777 1 час назад

      Ещенко Ребров, в ораторском деле )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4823

      KLIM777 > ufos73 1 час назад

      тогда базара нет))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2803

      александр п > KLIM777 21 минуту назад

      Кононов разгребает кадровые завалы,Каррере приличных игроков толпами закупали ,а Кононову одного пока крайнего защитника.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +613

      deimos88 > александр п 12 минут назад

      Че их разгребать если "приличных игроков толпами закупали"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4823

      KLIM777 > александр п 8 минут назад

      у меня такой же вопрос, как и у предыдущего комментатора )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru