Андрей Федун: «Спартак» и ЦСКА равны, но у них есть яркий игрок – Влашич»

Федун, у ЦСКА есть еще и Чалов. А у Спартака его нет, только Глушаков.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре РПЛ.
– Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее армейцев?
– Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.
– Речь о Влашиче?
– Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.
- Матч состоится 6-го апреля на «Открытие Арене».
- Красно-белые занимают 5 место (36 очков), армейцы – 4 (37).
- Полузащитник Влашич арендован у «Эвертона» до конца сезона. Серб забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах.