Андрей Федун: «Спартак» и ЦСКА равны, но у них есть яркий игрок – Влашич»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

– Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее армейцев?

– Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

– Речь о Влашиче?

– Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.