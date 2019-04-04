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    Андрей Федун: «Спартак» и ЦСКА равны, но у них есть яркий игрок – Влашич»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

    – Как считаете, нынешний «Спартак» сильнее армейцев?

    – Увидим в субботу. Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает.

    – Речь о Влашиче?

    – Да. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.

    • Матч состоится 6-го апреля на «Открытие Арене».
    • Красно-белые занимают 5 место (36 очков), армейцы – 4 (37).
    • Полузащитник Влашич арендован у «Эвертона» до конца сезона. Серб забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2019 23:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +681

      neim 35 минут назад

      Федун, у ЦСКА есть еще и Чалов. А у Спартака его нет, только Глушаков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12090

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Кто-то ищет пути к победе, а кто-то оправдания...***

      0
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