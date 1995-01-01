Фан-клуб «Спартака»: «Митинг в поддержку Кокорина? Мы не поддерживаем преступников»

Поддерживают людей, попавших в беду, либо пострадавших от какого - либо злого умысла. И это было. Когда футбольные фаната разных клубов объединялись в одну команду и выступали против несправедливости. А здесь что? Самовлюблённые молодые люди устроили дебош, за что сейчас и расплачиваются. Суда не было, решение не вынесено. Какое оно будет, справедливое или нет? Только тогда можно о чём-то говорить и рассуждать. Я думаю, их "помаринуют" до осени, осудят и выпустят - за отбытым сроком.
Официальный фан-клуб «Спартака» заявил, что его представители не намерены присутствовать на митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Ранее друг футболиста петербуржцев Игорь Шумилин сообщил, что на 13 апреля в Москве запланирована встреча в поддержку Кокорина и Мамаева, которую посетят фанаты «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА.
«Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всe будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», – сообщили в фан-клубе москвичей.
- В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- В декабре пребывание футболистов в СИЗО продлили на 60 дней, а в феврале – снова на аналогичный срок.
- Вчера, 3 апреля, суд продлил арест Кокорина и Мамаева на полгода.
- Ранее посещать митинг в поддержку игроков отказалось объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия».