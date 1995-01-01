Фан-клуб «Спартака»: «Митинг в поддержку Кокорина? Мы не поддерживаем преступников»

Официальный фан-клуб «Спартака» заявил, что его представители не намерены присутствовать на митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее друг футболиста петербуржцев Игорь Шумилин сообщил, что на 13 апреля в Москве запланирована встреча в поддержку Кокорина и Мамаева, которую посетят фанаты «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА.

«Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всe будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», – сообщили в фан-клубе москвичей.