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    Фан-клуб «Спартака»: «Митинг в поддержку Кокорина? Мы не поддерживаем преступников»

    Официальный фан-клуб «Спартака» заявил, что его представители не намерены присутствовать на митинге в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Ранее друг футболиста петербуржцев Игорь Шумилин сообщил, что на 13 апреля в Москве запланирована встреча в поддержку Кокорина и Мамаева, которую посетят фанаты «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА.

    «Фан-клуб «Спартака» не будет участвовать в митинге в поддержку Кокорина. Пусть их поддерживает тот, кто «мутит» это дело. Мы не поддерживаем преступников и людей, не соблюдающих законодательство. Пусть всe будет, как положено по закону. Митинги пусть устраивают люди, решившие половить рыбку в мутной воде», – сообщили в фан-клубе москвичей.

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • В декабре пребывание футболистов в СИЗО продлили на 60 дней, а в феврале – снова на аналогичный срок.
    • Вчера, 3 апреля, суд продлил арест Кокорина и Мамаева на полгода.
    • Ранее посещать митинг в поддержку игроков отказалось объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2197

      мы_не_рабы 1 час назад

      Поддерживают людей, попавших в беду, либо пострадавших от какого - либо злого умысла. И это было. Когда футбольные фаната разных клубов объединялись в одну команду и выступали против несправедливости. А здесь что? Самовлюблённые молодые люди устроили дебош, за что сейчас и расплачиваются. Суда не было, решение не вынесено. Какое оно будет, справедливое или нет? Только тогда можно о чём-то говорить и рассуждать. Я думаю, их "помаринуют" до осени, осудят и выпустят - за отбытым сроком.

      1
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      Рейтинг: +4700

      Сильвербой 1 час назад

      ???Что??? Фанаты говорят про законодательство??? Из-за вас же, уб...ов, все околофутбольные проблемы клубов, постоянные штрафы, постоянные дисквалификации и беспорядки!!! Поддерживать или нет Коко, это дело каждого, но говорить про законодательство, когда ты представления не имеешь что это такое, просто смешно!!!!

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      Рейтинг: +6262

      alex1951 1 час назад

      Кока и Мама ,если честные фраера ,должны совершить благотворителный акт в пользу своих поклонников - либо поляну накрыть,либо выкупить билеты на Зенит-Краснодар, либо поддержать бедные семьи болельщиков....
      но у них моск не заточен на это...благородства там ноль!

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      Рейтинг: +451

      mik1954 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мясо есть мясо, кто бы сомневался, что это сборище нелюдей...

      -4
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      Рейтинг: +1570

      Fancyfall 1 час назад

      не вижу смысла их поддерживать, а также печатать новости про них... нечего было дебош с последствиями устраивать

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      Рейтинг: +243

      KPCCSPB > Fancyfall 1 час назад

      Почти за каждым человеком из мужского пола подобное есть, и мало кто был наказан, но они публичные люди, вот их и наказывают публично, пока у нас чурки и прочее отребье насилуют, убивают.

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      Рейтинг: +1570

      Fancyfall > KPCCSPB 1 час назад

      вот именно, что публичные люди, а ведут себя как дикари, кстати, в таких местах, где тусуются такие же публичные люди... в этот раз чиновник попался и решил показать "мощь" госаппарата, а мог и кто и посерьёзней и финал был бы печальнее. т.ч. пусть их родственники и друзья, личные фанаты поддерживают, а всех остальных приплетать не нужно

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      Рейтинг: +243

      KPCCSPB > Fancyfall 48 минут назад

      Кроме Егора Свиридова, все остальные преступления чурок остаются безнаказанными, а русский народ очень глуп, мы грызёмся друг против друга, пока другие нации этим пользуются. Типа люди которых оскорбили, и они решили проучить человека, являются " дикарями " ? ну, я вот бы посмотрел, как при твоей девушке(жене), тебя будут оскорблять, а ты закроешься и промолчишь.

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      Рейтинг: +1570

      Fancyfall > KPCCSPB 2 минуты назад

      я тебе про одно, а ты на своём зациклен, не вижу смысла продолжать диалог.
      не сможешь посмотреть)
      мы с мужем не попадали в такую ситуацию, но, если это и случится, то уж точно он разрулит её словами, а кулаками нужно сдачи давать, а не нападать первым, тем более при свидетелях.

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      Рейтинг: +1322

      giluxa1963 1 час назад

      урки не поддержали братанов

      0
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      Рейтинг: +2640

      Агасфер 1 час назад

      И тут проблески сознания,хоть против своей воли во "Фратрию" вступай!

      0
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      Рейтинг: +452

      Валерий1965 1 час назад

      Пока не осужден - НЕ преступник)

      2
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      Рейтинг: +567

      geroin161 2 часа назад

      Полностью солидарен

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      Рейтинг: +451

      mik1954 > geroin161 1 час назад

      Ростову не к лицу поддерживать мясные подлости...

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