Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    «Фратрия»: «Не пойдем на митинг в поддержку Кокорина. Нас это не касается, пускай сидит»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщило, что не собирается посещать митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Ранее друг футболиста Игорь Шумилин сказал, что в воскресенье, 13 апреля, в Москве состоится мероприятие в поддержку Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на котором соберутся фанаты «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА.

    «Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии.

    «Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдeм туда», – сообщили в офисе «Фратрии».

    • В сентябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Дважды срок их ареста продлевался еще на два месяца. Вчера суд продлил содержание футболистов в СИЗО еще на полгода.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4803

      KLIM777 4 минуты назад

      сидите лучше возле бани глушакова караульте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2579

      momwig_ 5 минут назад

      Правильно, поддерживать их незачем. С делом действительно можно было бы и побыстрее разобраться, но тут уже судьба - жили широко, на всех им было в общем-то на рать. Ну вот и ответочка.. и с чего бы за них впрягаться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Волховский 17 минут назад

      Жаль Кокорина и Мамаева. Теперь ясно, что они стали жервой политических раскладов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2788

      александр п 26 минут назад

      Те кто против Спартака,конечно про российского футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      KPCCSPB 30 минут назад

      Да на их мнение насрать вообще, какие митинги ? пусть огоньки жгут на стадике, а остальные по лесам валяются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12059

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      В чём их поддерживать-то?....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      111Hunter111 42 минуты назад

      Адекватные ребята.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru