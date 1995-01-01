«Фратрия»: «Не пойдем на митинг в поддержку Кокорина. Нас это не касается, пускай сидит»

сидите лучше возле бани глушакова караульте
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщило, что не собирается посещать митинг в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Ранее друг футболиста Игорь Шумилин сказал, что в воскресенье, 13 апреля, в Москве состоится мероприятие в поддержку Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, на котором соберутся фанаты «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и ЦСКА.
«Во «Фратрию» не поступало предложения об участии в митинге в поддержку Кокорина. Мы не собираемся участвовать в этом мероприятии.
«Фратрия» не относится к фан-клубу «Спартака». Зачем нам это? Потому что Кокорин сидит уже полгода? Нас это не касается, пускай сидит. Мы не пойдeм туда», – сообщили в офисе «Фратрии».
- В сентябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Дважды срок их ареста продлевался еще на два месяца. Вчера суд продлил содержание футболистов в СИЗО еще на полгода.