Семин: «Хотелось бы еврокубок какой-нибудь выиграть. А остальное все нормально»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что единственное, чего ему не достает в жизни, – это победа в еврокубковом турнире.

– Вы говорили про Валерия Газзаева: «Мы дружим по сей день, и он поздравил меня с нынешним золотом. Он завоевал много трофеев, мне нужно его догнать. Остается еврокубок. На какой еврокубок вы нацелены?

– Мне бы хотелось такого успеха, какого достиг Газзаев. Он же единственный российский тренер, который выиграл европейский кубок. И у него была замечательная команда. Просто замечательная.

– Вы в своей жизни добились практически всего, чего хотели. Есть ли у вас какая-то мечта? Есть ли что-то, чего бы вас очень хотелось, но чего у вас пока нет?

– Многого нет. В первую очередь, хотелось бы дольше продолжать свою карьеру, потому что хочется участвовать в этом процессе, хочется побеждать. Наверное, это самое главное. А чего достичь… Я еврокубок ни один не выиграл. Хотелось бы еврокубок какой-нибудь завоевать. А остальное все нормально.