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    Семин: «Хотелось бы еврокубок какой-нибудь выиграть. А остальное все нормально»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что единственное, чего ему не достает в жизни, – это победа в еврокубковом турнире.

    – Вы говорили про Валерия Газзаева: «Мы дружим по сей день, и он поздравил меня с нынешним золотом. Он завоевал много трофеев, мне нужно его догнать. Остается еврокубок. На какой еврокубок вы нацелены?

    – Мне бы хотелось такого успеха, какого достиг Газзаев. Он же единственный российский тренер, который выиграл европейский кубок. И у него была замечательная команда. Просто замечательная.

    – Вы в своей жизни добились практически всего, чего хотели. Есть ли у вас какая-то мечта? Есть ли что-то, чего бы вас очень хотелось, но чего у вас пока нет?

    – Многого нет. В первую очередь, хотелось бы дольше продолжать свою карьеру, потому что хочется участвовать в этом процессе, хочется побеждать. Наверное, это самое главное. А чего достичь… Я еврокубок ни один не выиграл. Хотелось бы еврокубок какой-нибудь завоевать. А остальное все нормально.

    • Семин в четвертый раз возглавил «Локомотив» в августе 2016 года.
    • Под руководством специалиста железнодорожники выиграли РПЛ в сезоне-2017/18.
    • Ранее 71-летний россиянин приводил красно-зеленых к победе в чемпионате России в 2002-м и 2004 годах.
    • Кроме того, Семин пять раз завоевал с москвичами Кубок России, дважды – Суперкубок страны и один раз – Кубок Содружества.
    • Наивысшим достижением «Локомотива» Семина в еврокубках является выход в полуфинал Кубка Кубков в 1997-м и 1998 годах.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Суворов_лучший 4 минуты назад

      Бери Валерку и в Динамо, домой! ВТБ на фиг, и лига чемпионов ваша - южная америка до сих пор помнит как Динамо в 60-70е рвало зимой там всех - приедут помогут. Друзья были там - Еврюжихина помнят!!!

      0
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      Рейтинг: +903

      Axe111 23 минуты назад

      Какой еврокубок лол!!! Ты уже выиграл в лч в этом сезоне позорище

      0
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      Рейтинг: +3060

      Zubo 1 час назад

      Наш Сёмион - э

      1
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      Рейтинг: +12069

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Желаем загнать мечту в футбольные ворота! +++

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