Семин: «Хотелось бы еврокубок какой-нибудь выиграть. А остальное все нормально»

Бери Валерку и в Динамо, домой! ВТБ на фиг, и лига чемпионов ваша - южная америка до сих пор помнит как Динамо в 60-70е рвало зимой там всех - приедут помогут. Друзья были там - Еврюжихина помнят!!!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что единственное, чего ему не достает в жизни, – это победа в еврокубковом турнире.
– Вы говорили про Валерия Газзаева: «Мы дружим по сей день, и он поздравил меня с нынешним золотом. Он завоевал много трофеев, мне нужно его догнать. Остается еврокубок. На какой еврокубок вы нацелены?
– Мне бы хотелось такого успеха, какого достиг Газзаев. Он же единственный российский тренер, который выиграл европейский кубок. И у него была замечательная команда. Просто замечательная.
– Вы в своей жизни добились практически всего, чего хотели. Есть ли у вас какая-то мечта? Есть ли что-то, чего бы вас очень хотелось, но чего у вас пока нет?
– Многого нет. В первую очередь, хотелось бы дольше продолжать свою карьеру, потому что хочется участвовать в этом процессе, хочется побеждать. Наверное, это самое главное. А чего достичь… Я еврокубок ни один не выиграл. Хотелось бы еврокубок какой-нибудь завоевать. А остальное все нормально.
- Семин в четвертый раз возглавил «Локомотив» в августе 2016 года.
- Под руководством специалиста железнодорожники выиграли РПЛ в сезоне-2017/18.
- Ранее 71-летний россиянин приводил красно-зеленых к победе в чемпионате России в 2002-м и 2004 годах.
- Кроме того, Семин пять раз завоевал с москвичами Кубок России, дважды – Суперкубок страны и один раз – Кубок Содружества.
- Наивысшим достижением «Локомотива» Семина в еврокубках является выход в полуфинал Кубка Кубков в 1997-м и 1998 годах.