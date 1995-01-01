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    Гинер: «Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, мы с Дзагоева начнем?»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается бросать травмированного полузащитником Алана Дзагоева.

    • 19 февраля 28-летний футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).
    • Спустя неделю после этого генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА намерен продлить с россиянином истекающий в июне контракт.
    • Вчера появилась информация, что красно-синие отложили переговоры с Дзагоевым до лета.

    – Есть спекуляции на тему контракта Дзагоева. Вы еще не высказывались на эту тему.

    – Дзагоев – игрок ЦСКА. Поддерживать? Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.

    – Собираетесь ли продлевать его контракт, как-то поддерживать?

    – Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем [улыбается]?

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • За это время полузащитник провел за армейцев 342 матча, забил 74 гола и сделал 88 результативных передач.
    • В составе москвичей Дзагоев трижды выиграл РПЛ и четыре раза завоевал Кубок России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +574

      ruded 12 минут назад

      нет конечно, просто предложат контракт с зарплатой выпускника ДЮСШа..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1313

      giluxa1963 19 минут назад

      что да то да своих Гинер не бросает

      1
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      Рейтинг: +12059

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Два вопроса - два ответа: Алан прочитает и поймёт ещё больше, что его не бросят в этой беде.

      1
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      Рейтинг: +29

      Ашет Арбузян 1 час назад

      ЦСКА ни Перхуна не бросил. Президент ЦСКА так же помогал Мандрыкину с лечением.
      В его словах правота

      9
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