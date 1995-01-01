Гинер: «Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, мы с Дзагоева начнем?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается бросать травмированного полузащитником Алана Дзагоева.

19 февраля 28-летний футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).

Спустя неделю после этого генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА намерен продлить с россиянином истекающий в июне контракт.

сообщил, что ЦСКА намерен продлить с россиянином истекающий в июне контракт. Вчера появилась информация, что красно-синие отложили переговоры с Дзагоевым до лета.

– Есть спекуляции на тему контракта Дзагоева. Вы еще не высказывались на эту тему.

– Дзагоев – игрок ЦСКА. Поддерживать? Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.

– Собираетесь ли продлевать его контракт, как-то поддерживать?

– Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем [улыбается]?