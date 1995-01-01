Гинер: «Кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, мы с Дзагоева начнем?»

нет конечно, просто предложат контракт с зарплатой выпускника ДЮСШа..
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб не собирается бросать травмированного полузащитником Алана Дзагоева.
- 19 февраля 28-летний футболист повредил крестообразные связки в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1).
- Спустя неделю после этого генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА намерен продлить с россиянином истекающий в июне контракт.
- Вчера появилась информация, что красно-синие отложили переговоры с Дзагоевым до лета.
– Есть спекуляции на тему контракта Дзагоева. Вы еще не высказывались на эту тему.
– Дзагоев – игрок ЦСКА. Поддерживать? Мы решили вопрос с операцией, ему надо восстанавливаться.
– Собираетесь ли продлевать его контракт, как-то поддерживать?
– Вы предыдущие мои 18 лет в клубе не смотрели? Какие у футболистов были проблемы с подписанием контракта? С кем не подписали, кого бросил ЦСКА? Или вы думаете, с Дзагоева мы начнем [улыбается]?
- Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
- За это время полузащитник провел за армейцев 342 матча, забил 74 гола и сделал 88 результативных передач.
- В составе москвичей Дзагоев трижды выиграл РПЛ и четыре раза завоевал Кубок России.