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    Бабаев сказал, что ЦСКА продлит контракт с травмированным Дзагоевым

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами клуба по контракту Алана Дзагоева.

    Соглашение с 28-летним хавбеком, ранее получившим травму крестообразной связи колена, рассчитано до 30 июня.

    – У Алана Дзагоева – травма крестообразных связок. Летом у него закончится контракт… Правда. что предложите ему новое однолетнее соглашение?

    – Безусловно, мы не собираемся, что называется, оставлять Алана на улице и воспользоваться тем, что можно не продлить контракт.

    Конечно, все очень расстроены и в первую очередь сам футболист. Желаем ему сил и терпения. Он парень крепкий. Представляет тот регион, где люди привыкли к сложностям, трудностям.

    Очень надеюсь, что ему хватит характера. Мы же со своей стороны окажем ему всяческую поддержку. По поводу формата контракта? Это все-таки наше внутреннее дело. Мы все обсудим.

    Но очевидно, что летом вопрос не будет стоять так: «Спасибо за все, до свидания!». Так с Аланом никто разговаривать не собирается.

    • 21 февраля Дзагоев успешно перенес операцию.
    • Сроки восстановление на данный момент неизвестны.
    • В 11-м сезоне за клуб он провел 11 матчей и отдал 1 ассист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2019 19:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 13:46

      Этот поступок руководства ЦСКА достоин уважения.

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 11:01

      Красиво..но не рентабельно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > афоня72 28 февраля 2019, 14:02

      Во первых к новому сезону он кресты вылечит.Во вторых контракт будет гораздо дешевле и возможно предусматривать форс-мажор типа травм.

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > александр п 28 февраля 2019, 14:45

      Ну помогите восстановиться если даже контракт не продлят. Он на этих форс-мажорах играет в последнее время много. Мне лично хочется чтобы он был постоянно в составе и играл. Но и без него уже научились добывать результат. Ну возьмите его в структуру пускай помогает тренировать молодых.

      0
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

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      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 22:03

      Кто-то и после 3-х крестов в более старшем возрасте возвращался и играл ( Данни) Ещё как пример Роббен, тоже человек-травма. Но у Алана похоже другая история. О долгосрочном контракте тут речи не может быть. Но 1+1 или 2+1 вполне реально для него.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 27 февраля 2019, 21:49

      Благородство должно быть взамным. Неужели в ЦСКА нет должности, на которую Алана могли бы пристроить, если бы он ушел на пенсию и соскочил со своей зарплаты игрока.

      2
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      Рейтинг: +2

      cez59 27 февраля 2019, 21:43

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2019, 21:05

      ему контрак надо уже с клиниками заключать

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > серега кашин 28 февраля 2019, 08:00

      ЦСКА в отличии от некоторых команд своих игроков как отработанный материал не выкидывает, как было с игроками одной из команд-Титовым, Тихоновым и др.

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > zritelx 28 февраля 2019, 14:51

      Сыграть игр 5 потом лечиться месяца 2-3,потом снова сыграть, потом снова лечиться, а смысл? Мы не Зенит у которого есть Газпром и даст столько денег сколько захочет на трансферы и их содержание. Нам нужны боевые единицы, а он больше в лазарете находится, чем на поле....

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 27 февраля 2019, 20:43

      Всё это конечно, что называется, по-человечески, но Дзагоев уже не игрок.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 февраля 2019, 20:29

      Р.Бабаев правильно сказал, что ЦСКА не оставит А.Дзагоева и окажет
      ему помощь и продлит контракт с ним. Такое отношение клуба к игроку
      и придаст ему сил в борьбе с недугом. Желаю Алану здоровья и скорей-
      шего возвращения в команду.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 27 февраля 2019, 20:14

      Конечно поступок благородный,но самому Алану надо задуматься,,,,и наверное пора завершать карьеру,,,,ну не дадут ему травмы играть понятно же,,,,,,а быть просто иждивенцем не по мужски,,,,,может я и не прав,,,,

      5
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