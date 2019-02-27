Бабаев сказал, что ЦСКА продлит контракт с травмированным Дзагоевым

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами клуба по контракту Алана Дзагоева.

Соглашение с 28-летним хавбеком, ранее получившим травму крестообразной связи колена, рассчитано до 30 июня.

– У Алана Дзагоева – травма крестообразных связок. Летом у него закончится контракт… Правда. что предложите ему новое однолетнее соглашение?

– Безусловно, мы не собираемся, что называется, оставлять Алана на улице и воспользоваться тем, что можно не продлить контракт.

Конечно, все очень расстроены и в первую очередь сам футболист. Желаем ему сил и терпения. Он парень крепкий. Представляет тот регион, где люди привыкли к сложностям, трудностям.

Очень надеюсь, что ему хватит характера. Мы же со своей стороны окажем ему всяческую поддержку. По поводу формата контракта? Это все-таки наше внутреннее дело. Мы все обсудим.

Но очевидно, что летом вопрос не будет стоять так: «Спасибо за все, до свидания!». Так с Аланом никто разговаривать не собирается.