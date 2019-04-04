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    Антон Миранчук – брату: «Я – молния, ты – гром»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свое выступление и игру своего брата Алексея в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:2).

    «Я – молния, ты – гром», – написал Антон Миранчук в инстаграме.

    Во встрече с ростовчанами Антон Миранчук отметился результативным ударом со штрафного.

    • Всего в этом сезоне хавбек провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.
    • На счету Алексея Миранчука четыре мяча и семь голевых передач в 33-х играх.
    • Ответная встреча «Ростов» – «Локомотив» состоится 15 мая.

    text

    Публикация от text (@miranchuk__jr60)

    Источник: Инстаграм Антона Миранчука

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12059

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Град ударов пока только жидковат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      Axe111 57 минут назад

      ЛОЛ вся карьера в чр помойке браво!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -210

      SuperPAV9 > Axe111 52 минуты назад

      У тебя точно помойка рот

      3
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