Антон Миранчук – брату: «Я – молния, ты – гром»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал свое выступление и игру своего брата Алексея в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:2).

«Я – молния, ты – гром», – написал Антон Миранчук в инстаграме.

Во встрече с ростовчанами Антон Миранчук отметился результативным ударом со штрафного.

Всего в этом сезоне хавбек провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

На счету Алексея Миранчука четыре мяча и семь голевых передач в 33-х играх.

Ответная встреча «Ростов» – «Локомотив» состоится 15 мая.