Семин: «Буду завершать карьеру в «Локомотиве». Хочу тренировать еще пять лет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что больше не возглавит другую команду и завершит тренерскую карьеру в московском клубе.

«Могу ли представить себя работающим еще когда-либо в каком-нибудь другом клубе? Нет, сейчас уже нет. Во-первых, все-таки возраст, и не хотелось бы переезжать никуда. Поэтому буду завершать свою карьеру в «Локомотиве».

Сколько хотел бы еще тренировать? Лет пять. Вижу ли себя потом в «Локомотиве» на какой-то другой должности? Но видят ли меня – это другой вопрос. Я не могу ответить за других.

Смогу ли я, находясь на другой должности, не вмешиваться в работу нового тренера? Вне сомнения. Когда я был президентом клуба, я не вмешивался, даже на базу не ездил никогда. Я занимался развитием детско-юношеского футбола, финансированием, чтобы вовремя зарплата была игрокам и так далее. Занимался строительством футбольных полей для молодежи. Я практически не вмешивался.

Какую пользу? Думаю, я бы смог какие-то положительные моменты обязательно внести. Во-первых, атмосфера всегда была бы хорошая. Это я гарантирую», – сказал Семин в интервью телеведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos.