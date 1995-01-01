Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Семин: «Буду завершать карьеру в «Локомотиве». Хочу тренировать еще пять лет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что больше не возглавит другую команду и завершит тренерскую карьеру в московском клубе.

    «Могу ли представить себя работающим еще когда-либо в каком-нибудь другом клубе? Нет, сейчас уже нет. Во-первых, все-таки возраст, и не хотелось бы переезжать никуда. Поэтому буду завершать свою карьеру в «Локомотиве».

    Сколько хотел бы еще тренировать? Лет пять. Вижу ли себя потом в «Локомотиве» на какой-то другой должности? Но видят ли меня – это другой вопрос. Я не могу ответить за других.

    Смогу ли я, находясь на другой должности, не вмешиваться в работу нового тренера? Вне сомнения. Когда я был президентом клуба, я не вмешивался, даже на базу не ездил никогда. Я занимался развитием детско-юношеского футбола, финансированием, чтобы вовремя зарплата была игрокам и так далее. Занимался строительством футбольных полей для молодежи. Я практически не вмешивался.

    Какую пользу? Думаю, я бы смог какие-то положительные моменты обязательно внести. Во-первых, атмосфера всегда была бы хорошая. Это я гарантирую», – сказал Семин в интервью телеведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos.

    • В своей карьере Семин четырежды тренировал «Локомотив». В последний он возглавил красно-зеленых в августе 2016.
    • Под руководством 71-летнего специалиста москвичи в 2002-м, 2004-м и 2018 годах стали чемпионом России.
    • В текущем сезоне «Локомотив» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.

    Источник: YouTube-канал Commandos

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cez95 13 минут назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66089

      Рубик Докоян 50 минут назад

      Мы говорим -- Локомотив, подразумеваем -- Палыч, мы говорим -- Палыч, подразумеваем -- Локомотив. Здоровья, удачи и успеха на своём посту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      Romantic2010 1 час назад

      Если в футболе есть Бог, то высшей наградой был бы кубок Лиги Европы. Ну заслужил он!!! Прикупите парочку ТОП игроков. Дайте Палычу замахнуться на финал лиги европы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6149

      parevg > Romantic2010 33 минуты назад

      Он с хохлами там был...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12059

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Респект Юрию Палычу!!! +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63125

      zigbert 1 час назад

      Семин пожалуй самая главная легенда в Локомотиве. Многие победы и титулы были выиграны при нем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17343

      афоня72 1 час назад

      Да только вперед ногами, в этом весь Палыч!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      KLIM777 1 час назад

      Помню как долго ждали тебя Палыч. Буквально за пару лет до твоего прихода, болельщики Локо на выездном матче с Амкаром долгое время скандировали Палыч, Палыч! Но у руля была баба с гранатой, которая ничего не умела и ничего не слушала

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1433

      BlackMurder 1 час назад

      Палыч, прекращай бухать, когда смотрел интервью тебя аж шатало, а так, тренер это один лучших специалистов россии!!! Может клуб направить в нужное русло

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6149

      parevg 1 час назад

      Дай Бог вам здоровья и долголетия!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru