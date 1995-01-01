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    «Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона в 2018 году. Это почти столько же, сколько у «МЮ» и «Сити» вместе взятых

    Футбольная ассоциация Англии обнародовала информацию о выплатах клубами АПЛ посредникам при переходе футболистов.

    Возглавил список «Ливерпуль» (43,8 миллиона фунтов стерлингов), на втором месте расположился «Челси» (26,85 миллиона), замкнул тройку «Манчестер Сити» (24,1 миллиона).

    В пятерку по комиссионным агентам также вошли «Манчестер Юнайтед» (20,76 миллиона) и «Эвертон» (19,12 миллиона).

    Общая сумма выплат посредникам клубами АПЛ в течение 2018 года (до февраля 2019-го) составила 260,6 миллиона фунтов стерлингов.

    Источник: Daily Mail

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