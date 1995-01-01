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    Семин: «Хорошо, если бы на базе «Локомотива» провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью телеведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos рассказал об отсутствии света на базе железнодорожников.

    – При Геркусе были интересные кейсы этой осенью, когда, например, разрисовали территорию возле стадиона.

    – Это интересно? А мне, например, более интересно, если бы для детей было построено футбольное поле. Если бы на базе свет провели, чтобы мы могли вечером тренироваться. У нас его нет. Вот мне это интересней. А играть в игрушки с болельщиками – это просто. Есть деньги – играй.

    • Семин возглавил «Локомотив» в августе 2016 года (это четвертое пришествие специалиста на пост главного тренера красно-зеленых).
    • Под руководством 71-летнего россиянина москвичи выиграли РПЛ в 2002-м, 2004-м и 2018 годах.
    • В текущем сезоне «Локомотив» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3415

      vladik12 4 минуты назад

      Да вашим игрочкам хоть со светом, хоть без...

      0
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      Рейтинг: +2637

      Агасфер 38 минут назад

      В депо Москва Сортировочная можно тренироваться...А Герку-классика нынешнего времени-балабол и самопиарщик.

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