Семин: «Хорошо, если бы на базе «Локомотива» провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

Да вашим игрочкам хоть со светом, хоть без...
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью телеведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos рассказал об отсутствии света на базе железнодорожников.
– При Геркусе были интересные кейсы этой осенью, когда, например, разрисовали территорию возле стадиона.
– Это интересно? А мне, например, более интересно, если бы для детей было построено футбольное поле. Если бы на базе свет провели, чтобы мы могли вечером тренироваться. У нас его нет. Вот мне это интересней. А играть в игрушки с болельщиками – это просто. Есть деньги – играй.
- Семин возглавил «Локомотив» в августе 2016 года (это четвертое пришествие специалиста на пост главного тренера красно-зеленых).
- Под руководством 71-летнего россиянина москвичи выиграли РПЛ в 2002-м, 2004-м и 2018 годах.
- В текущем сезоне «Локомотив» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.