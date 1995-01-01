Семин: «Хорошо, если бы на базе «Локомотива» провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью телеведущей Марии Командной на YouTube-канале Commandos рассказал об отсутствии света на базе железнодорожников.

– При Геркусе были интересные кейсы этой осенью, когда, например, разрисовали территорию возле стадиона.

– Это интересно? А мне, например, более интересно, если бы для детей было построено футбольное поле. Если бы на базе свет провели, чтобы мы могли вечером тренироваться. У нас его нет. Вот мне это интересней. А играть в игрушки с болельщиками – это просто. Есть деньги – играй.