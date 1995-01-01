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    Агент: «Рома» была готова заплатить за Чалова 18 миллионов. ЦСКА эта сумма не устроила»

    Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что «Рома» была готова приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова. По его словам, предложение римлян не устроило армейцев.

    – С кем и при каких обстоятельствах вы вели переговоры по Чалову?

    – Опять же, на нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи [бывший спортивный директор «Ромы»], который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам.

    «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина [18 миллионов евро]. Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало. Сейчас Мончи ушел из «Ромы», поэтому мне сложно сказать, насколько этот трансфер вероятен. Но я уверен, что ЦСКА будет просить минимум в полтора раза больше. 30-35 миллионов – за такие деньги Чалов уедет из России.

    – С «Ромой» совсем было без шансов? Мончи был действительно заинтересован?

    – Да, он приезжал в Москву на игру «Ромы» с ЦСКА и ждал положительных сигналов, что руководство и агент лояльно относятся к переезду Чалова в Италию. Я разговаривал с агентом Чалова [на тот момент им был Виктор Панченко], а Мончи наблюдал ситуацию со стороны. Но предпосылок не было. ЦСКА сумма не устроила. Соответственно Мончи напрямую с клубом не общался. При этом, насколько мне известно, «Рома» сделала достойное предложение по другому игроку ЦСКА.

    • В этом сезоне Чалов провел за москвичей 28 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт россиянина с армейцами рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12041

      DOCTOR PENALTY 44 секунды назад

      С такими аппетитами Гинера трудно будет Чалову отчалить за рубеж.

      0
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      Рейтинг: +4787

      Skull_Boy 18 минут назад

      Рома 18 млн? Да хватит гнать то, они на Клюверта кое как деньги нашли то и выплачивать договорились 3 года, а тут 18 млн на трансфер, очередной бред

      1
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      Рейтинг: +1783

      Dgad > Skull_Boy 8 секунд назад

      Во во, тоже как то сомнительно показалось.

      0
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      Рейтинг: +4034

      BRO_football 23 минуты назад

      При всём уважении, Чалов не стоит 30-35 миллионов евро. Максимум 20-25. Теперь понятно, почему российским игрокам так сложно заиграть в Европе - потому что наши владельцы клубов крайне жадные до денег.

      0
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      Рейтинг: +460

      Genz 53 минуты назад

      Все ЦСКА сдалали грамотно. Уже в пятый или шестой раз итальянские команды предлагают за игрока 18 миллионов, а игроки уезжают за 28-30 миллионов. Эвертон и Монако не пожалели денег..Надо подождать чуть, и за тридцатку уедет Чалов во Францию или Англию. С учетом того, что средние игроки в Европе стоят от 100 миллионов, то 30 миллионов за игрока второго состава в Англии Ф.Чалова это нормальная цена. Гинера евросососы не проведут. Еврей денег не потеряет

      3
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      Рейтинг: +123

      99-й 55 минут назад

      Вот Рому походу не чему жизнь не учит.

      1
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      Рейтинг: +277

      uS_Number oNe 1 час назад

      Вот из за таких жмотов, ПОЧТИ все русские таланты играют в России, а не в Европе, спасибо что хоть Головина продали.

      3
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      Рейтинг: +26

      Фантомас 67 > uS_Number oNe 37 минут назад

      Он не жмот, он просто еврей, достаточно вспомнить множество анекдотов про них.

      0
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      Рейтинг: +2780

      александр п > uS_Number oNe 26 минут назад

      Смешно еврея бизнесу учить,они этим 2000 лет занимаются.

      0
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      Рейтинг: +150

      regbiN 1 час назад

      Отдавать надо было

      2
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      Рейтинг: +1783

      Dgad 1 час назад

      Другой игрок это Ильзат Ахметов, но до лета ни тот ни тот не уйдут, да и потом наврятли, в ЦСКА они еще своего слова не сказали. Чалова сейчас уже ценят за рубежом, зато в сборной у усатого готяют одни старперы)

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