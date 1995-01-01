Агент: «Рома» была готова заплатить за Чалова 18 миллионов. ЦСКА эта сумма не устроила»

С такими аппетитами Гинера трудно будет Чалову отчалить за рубеж.
Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, что «Рома» была готова приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова. По его словам, предложение римлян не устроило армейцев.
– С кем и при каких обстоятельствах вы вели переговоры по Чалову?
– Опять же, на нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи [бывший спортивный директор «Ромы»], который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам.
«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина [18 миллионов евро]. Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало. Сейчас Мончи ушел из «Ромы», поэтому мне сложно сказать, насколько этот трансфер вероятен. Но я уверен, что ЦСКА будет просить минимум в полтора раза больше. 30-35 миллионов – за такие деньги Чалов уедет из России.
– С «Ромой» совсем было без шансов? Мончи был действительно заинтересован?
– Да, он приезжал в Москву на игру «Ромы» с ЦСКА и ждал положительных сигналов, что руководство и агент лояльно относятся к переезду Чалова в Италию. Я разговаривал с агентом Чалова [на тот момент им был Виктор Панченко], а Мончи наблюдал ситуацию со стороны. Но предпосылок не было. ЦСКА сумма не устроила. Соответственно Мончи напрямую с клубом не общался. При этом, насколько мне известно, «Рома» сделала достойное предложение по другому игроку ЦСКА.
- В этом сезоне Чалов провел за москвичей 28 матчей, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт россиянина с армейцами рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 10 миллионов евро.