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    ЦСКА победил «Спартак» в единственном матче команд при судействе Мешкова

    В выходные «Спартак» примет ЦСКА во встрече 22-го тура РПЛ.

    Игру будет обслуживать 36-летний арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

    Мешков лишь однажды судил матч между красно-белыми и армейцами – 14 августа 2015 года в рамках пятого тура чемпионата России сезона-2015/16. Тогда рефери назначил пенальти в ворота ЦСКА при счете 2:0 в пользу красно-синих, которые в итоге победили со счетом 2:1.

    • Всего «Спартак» провел 23 игры при судействе Мешкова (10 побед, шесть ничьих и семь поражений; разница мячей 32-27).
    • Последние две встречи на «Открытие Арене» красно-белые выиграли у армейцев с общим счетом 6:1.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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