ЦСКА победил «Спартак» в единственном матче команд при судействе Мешкова

В выходные «Спартак» примет ЦСКА во встрече 22-го тура РПЛ.

Игру будет обслуживать 36-летний арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

Мешков лишь однажды судил матч между красно-белыми и армейцами – 14 августа 2015 года в рамках пятого тура чемпионата России сезона-2015/16. Тогда рефери назначил пенальти в ворота ЦСКА при счете 2:0 в пользу красно-синих, которые в итоге победили со счетом 2:1.