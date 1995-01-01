Рыбус – о матче с «Зенитом»: «Надо побеждать, будем до конца верить, что сможем выиграть чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Надо побеждать. Только это нас интересует – три очка и приблизиться к «Зениту». Верим и будем до конца верить, что в этом году тоже можем выиграть чемпионат», – сказал Рыбус.