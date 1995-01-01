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    Рыбус – о матче с «Зенитом»: «Надо побеждать, будем до конца верить, что сможем выиграть чемпионат»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России против «Зенита».

    «Надо побеждать. Только это нас интересует – три очка и приблизиться к «Зениту». Верим и будем до конца верить, что в этом году тоже можем выиграть чемпионат», – сказал Рыбус.

    • Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье, 7 апреля, в 19:00 по московскому времени.
    • По итогам 21 тура «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от питерской команды на шесть очков.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2632

      Агасфер 49 минут назад

      Не пыжься,победить-дай бог! А выиграть титул-фигушки! Сегодня " Всемирный год газовика".

      0
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      Рейтинг: +528

      zenitforever2015 1 час назад

      Вся жизнь впереди, надейся и жди!

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