В сезоне-2018/19 «Реал» провел 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 60 голов.

Как сообщает Opta, это один из худших показателей среди всех команд Примеры.

Хуже показатели только у находящейся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата «Уэски» – 61 гол в 32 матчах.

Аналогичный с «Реалом» результат также продемонстрировала «Севилья» – 60 пропущенных мячей. Но им для этого потребовалось 52 игры.