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    «Реал» в этом сезоне пропустил 60 голов. В Испании хуже показатели только у «Уэски»

    В сезоне-2018/19 «Реал» провел 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 60 голов.

    Как сообщает Opta, это один из худших показателей среди всех команд Примеры.

    Хуже показатели только у находящейся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата «Уэски» – 61 гол в 32 матчах.

    Аналогичный с «Реалом» результат также продемонстрировала «Севилья» – 60 пропущенных мячей. Но им для этого потребовалось 52 игры.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2632

      Агасфер 1 час назад

      "Реал" становится нормальным клубом,чего желаю и остальным денежным мешкам Европы.Надоели гегемоны.

      1
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      Рейтинг: +41

      SK9 2 часа назад

      Реал в последние годы всегда много пропускал и всегда больше чем Барса и Атлетико

      1
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