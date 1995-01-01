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    Зырянов – о российском футболе: «Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся»

    Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов выразил уверенность, что за последние 18 лет уровень российского футбола вырос.

    «После разрухи наши клубы выиграли два Кубка УЕФА и один Суперкубок УЕФА, а сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира. И это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили и почти уничтожили. Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся. Это потрясающий результат, в том числе – в футболе», – сказал Зырянов.

    • 41-летний футболист выступал за сборную России с 2006 по 2012 год, сыграл 51 матч и забил семь голов.
    • Что касается клубной карьеры, то Зырянов защищал цвета «Амкара», «Торпедо» и «Зенита».

    Источник: YouTube-канал LOOKYANOV

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2627

      Агасфер 1 минуту назад

      А я возьму период в 10 лет,когда нихрена не выигрывали.

      0
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      Рейтинг: +541

      Flydis 11 минут назад

      Че-то Костю серьезно поплавило. Он за футболом хоть следит ?

      0
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      Рейтинг: +1008

      Рубинище 17 минут назад

      Ему окончательно голову мячом отбили похоже. он в параллельной реальности живёт..Гос-во грабят безбожно до сих пор. у народа ничего нет и не осталось, кроме поборов и налогов. на наши команды смотрят , как на поставителя очей. вторые составы нас громят..что за бред он несёт?

      1
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      Рейтинг: +751

      Леха из Твери 18 минут назад

      Т.е. по его словам мы уже 18 лет поднимаемся? Какой-то долгий подъем получается.

      0
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      Рейтинг: +2488

      Добрый Бобер 24 минуты назад

      Чуть в голос не заржал... Правильно говорить "это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили, а что не успели, продолжают грабить и почти уничтожили, но "почти" не считается, поэтому добивают".

      0
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      Рейтинг: +99

      valdemar47 37 минут назад

      Костя!!! Ты с дуба рухнул? Глупость не мели!!!

      1
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      Рейтинг: +66029

      Рубик Докоян 45 минут назад

      Всё таки Костя в футбол лучше играл, чем говорит и на сей раз "обзырянился" со своим посылом про боязнь...

      1
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      Рейтинг: +4742

      mihail200606 59 минут назад

      Ой, Костя, че ты несёшь... Все и не знают, что нас боятся..
      Боятся Францию и Испанию..

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      Рейтинг: +2627

      Агасфер > mihail200606 1 минуту назад

      Ну Испанию мы точно уже не боимся! Ха-ха...

      0
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      Рейтинг: +902

      Axe111 1 час назад

      Ахахахахах в гос думу что ли захотел,такой сильный подлиз провернул!!!!

      2
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      Рейтинг: +1144

      РМЗ 1 час назад

      Кого боятся , ветеранов ? Титова Тихонова и юрана?

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