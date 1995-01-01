Зырянов – о российском футболе: «Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов выразил уверенность, что за последние 18 лет уровень российского футбола вырос.

«После разрухи наши клубы выиграли два Кубка УЕФА и один Суперкубок УЕФА, а сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира. И это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили и почти уничтожили. Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся. Это потрясающий результат, в том числе – в футболе», – сказал Зырянов.