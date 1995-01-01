Зырянов – о российском футболе: «Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся»

А я возьму период в 10 лет,когда нихрена не выигрывали.
Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов выразил уверенность, что за последние 18 лет уровень российского футбола вырос.
«После разрухи наши клубы выиграли два Кубка УЕФА и один Суперкубок УЕФА, а сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира. И это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили и почти уничтожили. Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся. Это потрясающий результат, в том числе – в футболе», – сказал Зырянов.
- 41-летний футболист выступал за сборную России с 2006 по 2012 год, сыграл 51 матч и забил семь голов.
- Что касается клубной карьеры, то Зырянов защищал цвета «Амкара», «Торпедо» и «Зенита».