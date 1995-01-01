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    Болельщики «Динамо» – о Суперкубке России: «Мы требуем, чтобы первый официальный матч на «ВТБ Арене» был с участием «Динамо»

    Болельщики «Динамо» опубликовали заявление на неофициальном сайте клуба. Они высказались о решении РПЛ провести Суперкубок России-2019 на стадионе «ВТБ Арена».

    «Вчера в сети появилась информация о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу, при этом так и не названа точная дата первой игры ФК «Динамо» на этом стадионе.

    Очередной «интеллектуал» из управляющей компании рассказывает нам, что мы должны гордиться тем, что наш стадион откроет матч такого масштаба! По его мнению, нам должно быть от этого приятно.

    Приятно, что мы все ждем открытия десять лет, приятно, что их обещания открыть стадион 10 марта были сорваны из-за некомпетентности нанятых ими сотрудников, приятно, что стадион «Динамо» в Петровском Парке может быть открыт матчем без участия ФК «Динамо»!»

    Так вот, дилетанты из управляющей компании и прочие им сочувствующие, от всего сердца заявляем вам:

    Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг – мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты.

    Сил терпеть ваши выходки уже нет, мы требуем, чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»! Гипотетическое открытие матчем Суперкубка станет суперфиналом вашей и без того уже загубленной репутации», – говорится в заявлении болельщиков.

    В конце заявления прикреплен опрос на тему открытия стадиона матчем за Суперкубок. Варианты ответа: неприемлемо и нормально. На момент написания заметки за первый вариант проголосовали 417 человек, за второй – 49.

    • Открытие «ВТБ Арены» было запланировано на 10 марта (матч 19-го тура «Динамо» – «Спартак»)
    • Из-за состояния газона комиссия запретила проводить игры на стадионе.
    • Сейчас на арене идут работы по замене газона.

    Источник: Неофициальный сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      From1945 12 минут назад

      С командой торгашей развели, лишь бы Динамо полный стадион не собрало, теперь суперматч хрен знает кого задумали провести! Не дождетесь! Динамо будет!! Общество, в котором больше всего чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр, которое знают во всем мире, все равно будет!!!

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      Рейтинг: +17

      From1945 17 минут назад

      Динамо чинуши хотят добить!!! Зачем оно им - у них теперь уже есть Петровский парк! Федорычев претендовал, так тот деньги в команду вкладывал, а эти развели как лохов! Чудо, что стадион еще достроили!
      Зачем он им - разве что для рамштайнов и прочих заморских старперов!

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