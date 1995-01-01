Карпин: «Мне нравится идея VAR. Я за эту систему»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 1/2 финала Кубка России против «Локомотива» высказался о системе видеоповторов.

«Я за эту систему. Мне эта идея нравится. Тогда будет более справедливый результат.

Ротация состава? Она произошла и из-за состояния игроков, и из-за того, что это кубок, где будет второй матч.

Мы должны сыграть внимательно при обороне. Не сдержанно, а внимательно. Была бы это игра за три очка, все было бы по-другому», – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер»..