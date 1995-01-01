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    Карпин: «Мне нравится идея VAR. Я за эту систему»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 1/2 финала Кубка России против «Локомотива» высказался о системе видеоповторов.

    «Я за эту систему. Мне эта идея нравится. Тогда будет более справедливый результат.

    Ротация состава? Она произошла и из-за состояния игроков, и из-за того, что это кубок, где будет второй матч.

    Мы должны сыграть внимательно при обороне. Не сдержанно, а внимательно. Была бы это игра за три очка, все было бы по-другому», – сказал Карпин в эфире канала «Матч Премьер»..

    • Сегодня в России впервые применили VAR в матче Кубка между «Уралом» и «Арсеналом».
    • После просмотра видеоповтора судья удалил полузащитника «Урала» Петруса Бумаля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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