Кубок России. «Урал» минимально победил «Арсенал». Бумаля удалили после дебютного использования VAR

«Урал» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка России.

Единственный гол в этой игре на 17-й минуте забил Андрей Панюков.

Обе команды завершали матч вдесятером. Примечательно, что полузащитника «Урала» Петруса Бумаля удалили после просмотра видеоповтора. Это первое использование системы VAR в российском футболе.

Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Панюков, 17.

«Урал»: Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Поляков, Егорычев, Димитров (Араторе, 76), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 73), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Горбатенко (Лесовой, 80), Альварес, Джорджевич.

Предупреждения: Мохаммед, 44; Поляков, 83; Страннберг, 85; Берхамов, 90.

Удаления: Бумаль, 61; Григалава, 85.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Уралом» состоится 15 мая в Туле.