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    Кубок России. «Урал» минимально победил «Арсенал». Бумаля удалили после дебютного использования VAR

    «Урал» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Кубка России.

    Единственный гол в этой игре на 17-й минуте забил Андрей Панюков.

    Обе команды завершали матч вдесятером. Примечательно, что полузащитника «Урала» Петруса Бумаля удалили после просмотра видеоповтора. Это первое использование системы VAR в российском футболе.

    Кубок России. 1/2 финала. Первый матч

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Панюков, 17.

    «Урал»: Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Поляков, Егорычев, Димитров (Араторе, 76), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 73), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Горбатенко (Лесовой, 80), Альварес, Джорджевич.

    Предупреждения: Мохаммед, 44; Поляков, 83; Страннберг, 85; Берхамов, 90.

    Удаления: Бумаль, 61; Григалава, 85.

    Ответный матч между «Арсеналом» и «Уралом» состоится 15 мая в Туле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      Киркинитидец 13 минут назад

      долой кактусы с наших зеленых полей! наш генофонд не прикосновенен.

      0
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      Рейтинг: +4047

      prezent2017 33 минуты назад

      Чё толку от этого VAR? Я лично видел как Берхамов обхватил Бумаля двумя руками и не давал принять мяч. Тот пытался освободиться, за что и получил красную. Это же антифутбол, который судья и еще 2 дармоеда за телевизором приветствуют. Никакого толка от VAR у нас не будет!

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      Рейтинг: +87

      garet12222 38 минут назад

      Урал с победой! Желаю удачи в ответном матче!

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