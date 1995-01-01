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    Рыжиков, Самедов и Канунников – в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Оренбургом»

    Стали известны стартовые составы команд на перенесенный матч 16-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов».

    «Оренбург»: Фролов, Терехов, Бегич, Ойеволе, Малых, Бреев, Мишкич, Попович, Козлов, Деспотович, Сутормин.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Денисов, Зотов, Шишкин, Тимофеев, Самедов, Канунников, Зиньковский, Самарджич, Шейдаев.

    • Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» начнется в 17:00 по московскому времени.
    • Изначально игра была запланирована на 1 декабря 2018 года, но из-за низкой температуры воздуха ее перенесли на весну.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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