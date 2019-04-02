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    «Теперь он немного Терминатор»: Зобнину вставили в руку титановую пластину

    Журналист Мурад Латипов в своем инстаграме показал, как проходил процесс снятия швов с руки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    Кроме того, он сообщил, что в руку футболиста вставили титановую пластину.

    «Роме сняли швы. Врачи «Спартака» довольны. А еще ему вставили пластину, теперь он немного Терминатор», – написал Латипов.

    Во вторник Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе. Хавбек сможет принять участие в дерби с ЦСКА, которое состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    text

    Публикация от text (@murad.latipov)

    Источник: инстаграм журналиста Мурада Латипова

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