«Теперь он немного Терминатор»: Зобнину вставили в руку титановую пластину

Журналист Мурад Латипов в своем инстаграме показал, как проходил процесс снятия швов с руки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

Кроме того, он сообщил, что в руку футболиста вставили титановую пластину.

«Роме сняли швы. Врачи «Спартака» довольны. А еще ему вставили пластину, теперь он немного Терминатор», – написал Латипов.

Во вторник Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе. Хавбек сможет принять участие в дерби с ЦСКА, которое состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.