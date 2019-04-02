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    «Готовлюсь к бою!» Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сегодня возобновил тренировки в общей группе красно-белых.

    Восстановившийся футболист поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

    В игре 19-го тура против «Зенита» (17 марта, 1:1) россиянин получил перелома третьей пястной кости правой кисти. 20 числа он перенес операцию.

    – Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит. Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет.

    – Сегодня вы тренировались наравне со всеми?

    – Да, никаких ограничений не было.

    – Каково было смотреть трансляцию из Грозного по телевизору? Сильно переживали?

    – Конечно! Всегда больше нервничаешь, когда наблюдаешь со стороны, чем когда играешь сам. Смотрели матч с «Ахматом» дома с семьей. Знаю, как тяжело выступать в Грозном, да и в Москве этот соперник в последние годы доставил нам немало проблем. Поэтому главное, что взяли три очка!

    – На очереди дерби с ЦСКА.

    – На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает легких матчей. Но дерби есть дерби. «Спартак» и ЦСКА – команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

    – Такие встречи часто называют матчами за шесть очков. Зрелищность от этого не пострадает?

    – Против «Краснодара» и «Зенита» были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере, «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол.

    – Слышать про игру «без центра поля» от опорного полузащитника необычно.

    – Опорник – он и защитник, и нападающий. Везде должен успевать!

    • Встреча «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне Зобнин провел за красно-белых 24 игры и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13818

      VVM1964 28 минут назад

      Роман даже с 50 % готовностью нужен на эту игру , даже в таком состоянии он выглядит предпочтительнее некоторых .

      0
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      Рейтинг: +16811

      Боцман59rus 29 минут назад

      - еще бы Жиго подоспел. Кутепов и Сальва насилуют мозг своими судорогами на поле...

      1
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      Рейтинг: +2594

      Агасфер 45 минут назад

      Эй,ЗобнИн,готовься к бою,
      часовым ты поставлен у ворот-
      ты представь,что за тобою
      "Ливерпуль" с похоронкою идёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3239

      Спартач80 1 час назад

      Рома,ты очень нужен команде!!!

      2
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      Рейтинг: +18854

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Видно было, что с Ахматом тебя не хватало, много ошибались Гулиев и Глушак. Так что ждем.

      2
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      Рейтинг: +1027

      erma 2 часа назад

      Рома, верим!

      2
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      Рейтинг: +657

      PUZIAKA 2 часа назад

      Хоть и болею за Локо, всегда импонировала игра Романа. Рад, что выздоровел, надеюсь, быстро выйдет на свой уровень, и будет дальше прогрессировать.

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      Рейтинг: +2916

      Старикан 2 часа назад

      Рома, давай не подведи! Ты сейчас очень нужен Спартаку!

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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот и хорошо! Ждём наши три очка!

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