«Готовлюсь к бою!» Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сегодня возобновил тренировки в общей группе красно-белых.

Восстановившийся футболист поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА.

В игре 19-го тура против «Зенита» (17 марта, 1:1) россиянин получил перелома третьей пястной кости правой кисти. 20 числа он перенес операцию.

– Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит. Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет.

– Сегодня вы тренировались наравне со всеми?

– Да, никаких ограничений не было.

– Каково было смотреть трансляцию из Грозного по телевизору? Сильно переживали?

– Конечно! Всегда больше нервничаешь, когда наблюдаешь со стороны, чем когда играешь сам. Смотрели матч с «Ахматом» дома с семьей. Знаю, как тяжело выступать в Грозном, да и в Москве этот соперник в последние годы доставил нам немало проблем. Поэтому главное, что взяли три очка!

– На очереди дерби с ЦСКА.

– На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает легких матчей. Но дерби есть дерби. «Спартак» и ЦСКА – команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

– Такие встречи часто называют матчами за шесть очков. Зрелищность от этого не пострадает?

– Против «Краснодара» и «Зенита» были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере, «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол.

– Слышать про игру «без центра поля» от опорного полузащитника необычно.

– Опорник – он и защитник, и нападающий. Везде должен успевать!