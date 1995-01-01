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    Сульшер: «Нам нужно набрать 15 очков в последних шести матчах»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) и поделился ожиданиями от концовки чемпионата.

    «Мы должны были выигрывать и завоевывать три очка. Но сами виноваты в поражении. Мы показывали очень хорошую игру до того, как пропустили второй мяч. Мосле ответного гола мы выглядели очень взволнованными, но потом собрались и имели несколько моментов.

    Нам необходимо забрать 18 очков в восьми последних матчах после перерыва. Мы набрали три против «Уотфорда», и теперь нам нужно набрать еще 15 в последних шести встречах. У нас уже не осталось права для ошибок», – заявил Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» с 61-м очком на пятом месте АПЛ.
    • 13 апреля «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом».

    Источник: Sky Sports

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