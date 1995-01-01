Сульшер: «Нам нужно набрать 15 очков в последних шести матчах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) и поделился ожиданиями от концовки чемпионата.

«Мы должны были выигрывать и завоевывать три очка. Но сами виноваты в поражении. Мы показывали очень хорошую игру до того, как пропустили второй мяч. Мосле ответного гола мы выглядели очень взволнованными, но потом собрались и имели несколько моментов.

Нам необходимо забрать 18 очков в восьми последних матчах после перерыва. Мы набрали три против «Уотфорда», и теперь нам нужно набрать еще 15 в последних шести встречах. У нас уже не осталось права для ошибок», – заявил Сульшер.