ахаххахах и начало его слов "В том чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца" больше нечего вспомнить. ОДин сезон за всю карьеру. Топ-тренер.
Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии. Кроме того, француз напомнил о своем враждебном отношении к арбитрам.
«В том чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца. Помню, сказал игрокам: «Теперь от вас зависит, станете вы бессмертными или нет. И они это сделали. Выиграли премьер-лигу без поражений.
Наша беспроигрышная серия прервалась в матче с «Манчестер Юнайтед». За тот результат ответственность несут и судьи. Это было нечестно и не по справедливости.
Когда я умру, прежде чем выбрать между раем и адом, я спрошу у бога, куда попали судьи», – заявил Венгер.
- Арсен проработал в «Арсенале» на протяжении 22-х лет.
- При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
- 69-летний Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.