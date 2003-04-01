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    Венгер: «Когда умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу, куда попали судьи»

    Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии. Кроме того, француз напомнил о своем враждебном отношении к арбитрам.

    «В том чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца. Помню, сказал игрокам: «Теперь от вас зависит, станете вы бессмертными или нет. И они это сделали. Выиграли премьер-лигу без поражений.

    Наша беспроигрышная серия прервалась в матче с «Манчестер Юнайтед». За тот результат ответственность несут и судьи. Это было нечестно и не по справедливости.

    Когда я умру, прежде чем выбрать между раем и адом, я спрошу у бога, куда попали судьи», – заявил Венгер.

    • Арсен проработал в «Арсенале» на протяжении 22-х лет.
    • При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
    • 69-летний Венгер покинул лондонский клуб по окончании прошлого сезона.

    Источник: Le Figaro

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4752

      KLIM777 25 минут назад

      ахаххахах и начало его слов "В том чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца" больше нечего вспомнить. ОДин сезон за всю карьеру. Топ-тренер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4736

      mihail200606 28 минут назад

      Если тебя будут отправлять в ад, то ты там на входе же придумаешь кучу отговорок)) как обычно на пресс конференциях.. Вместе с карпиным будете..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1487

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Если перед раем будет очередь, то Венгер будет в ней ЧЕТВЁРТЫМ!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +50

      SummerHAze 1 час назад

      Вечно недовольный судейством Венгер.

      0
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      Рейтинг: +239

      Tyler_Stark > SummerHAze 29 минут назад

      а есть кто вечно доволен? В Англии только ленивый камень в сторону судейства не кинул

      0
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      ...
      Рейтинг: +9500

      sssrspartak > SummerHAze 22 минуты назад

      он случайно не за зенит болеет?

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