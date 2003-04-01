Венгер: «Когда умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу, куда попали судьи»

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии. Кроме того, француз напомнил о своем враждебном отношении к арбитрам.

«В том чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца. Помню, сказал игрокам: «Теперь от вас зависит, станете вы бессмертными или нет. И они это сделали. Выиграли премьер-лигу без поражений.

Наша беспроигрышная серия прервалась в матче с «Манчестер Юнайтед». За тот результат ответственность несут и судьи. Это было нечестно и не по справедливости.

Когда я умру, прежде чем выбрать между раем и адом, я спрошу у бога, куда попали судьи», – заявил Венгер.