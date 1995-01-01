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    Сульшер – после поражения от «Вулверхэмптона»: «В первые 20 минут должны были вести в 2-3 мяча. Доволен игрой до 75-й минуты»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии (1:2; 33-й тур).

    «В первые 20 минут мы играли просто фантастически и должны были вести в два-три мяча. Я не преувеличиваю. Мы не использовали очень хорошие моменты.

    Мы совершили несколько ошибок. Подарили сопернику первый гол.

    Удаление Янга? Когда ты уже под карточкой, существует опасность получить вторую. Он сыграл в мяч, но потом попал по сопернику. Это карточка.

    Вдесятером это трудно, но мы владели мячом. Хотели избежать прессинга. «Вулверхэмптон» забил в первом же моменте после удаления и заслуживает за это похвалы.

    Я очень разочарован результатом, но доволен тем, как команда играла до 75-й минуты. Прекрасное выступление парней», – цитирует норвежца BBC.

    • Решающим стал автогол защитника Криса Смоллинга на 77-й минуте.
    • «Юнайтед» занимает 5 место в турнирной таблице.
    • 10 апреля команда Сульшера примет «Барселону» в рамках первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: BBC

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