Сульшер – после поражения от «Вулверхэмптона»: «В первые 20 минут должны были вести в 2-3 мяча. Доволен игрой до 75-й минуты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии (1:2; 33-й тур).
«В первые 20 минут мы играли просто фантастически и должны были вести в два-три мяча. Я не преувеличиваю. Мы не использовали очень хорошие моменты.
Мы совершили несколько ошибок. Подарили сопернику первый гол.
Удаление Янга? Когда ты уже под карточкой, существует опасность получить вторую. Он сыграл в мяч, но потом попал по сопернику. Это карточка.
Вдесятером это трудно, но мы владели мячом. Хотели избежать прессинга. «Вулверхэмптон» забил в первом же моменте после удаления и заслуживает за это похвалы.
Я очень разочарован результатом, но доволен тем, как команда играла до 75-й минуты. Прекрасное выступление парней», – цитирует норвежца BBC.
- Решающим стал автогол защитника Криса Смоллинга на 77-й минуте.
- «Юнайтед» занимает 5 место в турнирной таблице.
- 10 апреля команда Сульшера примет «Барселону» в рамках первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.