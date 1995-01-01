Сульшер – после поражения от «Вулверхэмптона»: «В первые 20 минут должны были вести в 2-3 мяча. Доволен игрой до 75-й минуты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итог поражению от «Вулверхэмптона» в чемпионате Англии (1:2; 33-й тур).

«В первые 20 минут мы играли просто фантастически и должны были вести в два-три мяча. Я не преувеличиваю. Мы не использовали очень хорошие моменты.

Мы совершили несколько ошибок. Подарили сопернику первый гол.

Удаление Янга? Когда ты уже под карточкой, существует опасность получить вторую. Он сыграл в мяч, но потом попал по сопернику. Это карточка.

Вдесятером это трудно, но мы владели мячом. Хотели избежать прессинга. «Вулверхэмптон» забил в первом же моменте после удаления и заслуживает за это похвалы.

Я очень разочарован результатом, но доволен тем, как команда играла до 75-й минуты. Прекрасное выступление парней», – цитирует норвежца BBC.