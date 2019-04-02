Моуринью – о Погба: «Его Превосходительство хотело уехать со стадиона на Rolls-Royse, а не вместе с командой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал один из эпизодов общения с полузащитником Полем Погба. Футболист начал ездить на упомянутом автомобиле Rolls-Royse в прошлом году.

«Мы играли матч в 30 километрах от Манчестера. Один футболист попросил разрешения вернуться домой в одиночку, а не вместе с командой. Я объяснил ему, что в этом нет смысла. Игрок расстроился.

После выигранного матча он вновь попросил меня. Я, немного раздобрев, сказал: «Сядь со всеми вместе в автобус, спустя несколько километров выйди и поезжай самостоятельно». Футболиста такой расклад тоже не устроил. После пресс-конференции я вышел к автобусу и увидел новый Rolls-Royse. Его превосходительство хотело уехать на нем, а не с партнерами.

В итоге проблема решилась так, что я отправился из клуба на отдых», – цитирует Моуринью Daily Mail.