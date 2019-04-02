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    Моуринью – о Погба: «Его Превосходительство хотело уехать со стадиона на Rolls-Royse, а не вместе с командой»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал один из эпизодов общения с полузащитником Полем Погба. Футболист начал ездить на упомянутом автомобиле Rolls-Royse в прошлом году.

    «Мы играли матч в 30 километрах от Манчестера. Один футболист попросил разрешения вернуться домой в одиночку, а не вместе с командой. Я объяснил ему, что в этом нет смысла. Игрок расстроился.

    После выигранного матча он вновь попросил меня. Я, немного раздобрев, сказал: «Сядь со всеми вместе в автобус, спустя несколько километров выйди и поезжай самостоятельно». Футболиста такой расклад тоже не устроил. После пресс-конференции я вышел к автобусу и увидел новый Rolls-Royse. Его превосходительство хотело уехать на нем, а не с партнерами.

    В итоге проблема решилась так, что я отправился из клуба на отдых», – цитирует Моуринью Daily Mail.

    • Португалец работал в «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
    • Вместе с командой он взял трофей Лиги Европы.
    • Сейчас тренер находится без клуба.

    Источник: Daily Mail

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    02.04.2019 22:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +889

      Axe111 29 минут назад

      Что это такое погба,уровень спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      ivan-football-fan 1 час назад

      Великий Нехочуха г-н Погба...похоронит Сульшера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2063

      САДЫЧОК 1 час назад

      ....это называется "ЗВЕЗДНЯК"...Всё это выйдет боком , для Погба.

      1
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      Рейтинг: +12007

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всегда ходит с надменной рожей, как его только в команде терпят, в Реал ещё собрался. Это я о Погбе.

      2
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      Рейтинг: +573

      MU-fanatic > DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      думаю отсюда и очередной спад в игре!а от Янга я бы избавился еще 2-3 сезона тому назад)Смол игрок замены!

      0
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      Рейтинг: +1392

      С-Пб on-line > MU-fanatic 3 минуты назад

      Не, смол сейчас за паровозников пытается забивать

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