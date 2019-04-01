Экс-игрок «Арсенала» Адамс: «Думал, что из-за алкоголя я не доживу до 30 лет»

Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс рассказал об алкогольной зависимости. По словам экс-спортсмена, она есть и по сей день.

«Я выжил несмотря ни на что. До 1996 года я думал, что не проживу до 30 лет из-за образа жизни, который вел. Полагал, что не выдержу. Находился где-то между смертью и самоубийством. Знаю, что я болен. В дни острой алкогольной зависимости я творил настоящее безумие», – цитирует Адамса The Telegraph.