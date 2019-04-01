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    Экс-игрок «Арсенала» Адамс: «Думал, что из-за алкоголя я не доживу до 30 лет»

    Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс рассказал об алкогольной зависимости. По словам экс-спортсмена, она есть и по сей день.

    «Я выжил несмотря ни на что. До 1996 года я думал, что не проживу до 30 лет из-за образа жизни, который вел. Полагал, что не выдержу. Находился где-то между смертью и самоубийством. Знаю, что я болен. В дни острой алкогольной зависимости я творил настоящее безумие», – цитирует Адамса The Telegraph.

    • Игрок выступал за «Арсенал» с 1983 по 2002 год (504 матча в чемпионате Англии, 32 гола).
    • С 1987 по 2000 год Адамс играл за сборную Англии (66 матчей, пять голов).
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке обладателей кубков в сезоне-1993/94.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11991

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      А вот Шнур иного мнения, говорит, что только за счёт бухла и выживаем.

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