Экс-игрок «Арсенала» Адамс: «Думал, что из-за алкоголя я не доживу до 30 лет»

А вот Шнур иного мнения, говорит, что только за счёт бухла и выживаем.
Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс рассказал об алкогольной зависимости. По словам экс-спортсмена, она есть и по сей день.
«Я выжил несмотря ни на что. До 1996 года я думал, что не проживу до 30 лет из-за образа жизни, который вел. Полагал, что не выдержу. Находился где-то между смертью и самоубийством. Знаю, что я болен. В дни острой алкогольной зависимости я творил настоящее безумие», – цитирует Адамса The Telegraph.
- Игрок выступал за «Арсенал» с 1983 по 2002 год (504 матча в чемпионате Англии, 32 гола).
- С 1987 по 2000 год Адамс играл за сборную Англии (66 матчей, пять голов).
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке обладателей кубков в сезоне-1993/94.