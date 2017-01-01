Финал Кубка России и Суперкубок России может пройти с системой VAR

В финале Кубка России, который состоится в мае, может использоваться система видеопомощи судьям. О такой вероятности сообщил директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов.

«Мы очень долго обсуждали VAR. Смотрели, как это работает в Испании и Голландии. Сейчас комиссия, которая этим занималась, подготовится к исполкому, будут обсуждаться конкретные цифры, на чьи плечи всe это ляжет. Это не очень дешeвая игрушка.

Есть вероятность, что на финальном матче Кубка России и игре за Суперкубок будут использовать VAR, всe это будет в тестовом режиме. За этот месяц всe прояснится», – рассказал функционер.