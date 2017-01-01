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    Финал Кубка России и Суперкубок России может пройти с системой VAR

    В финале Кубка России, который состоится в мае, может использоваться система видеопомощи судьям. О такой вероятности сообщил директор «Крыльев Советов» по развитию Александр Шикунов.

    «Мы очень долго обсуждали VAR. Смотрели, как это работает в Испании и Голландии. Сейчас комиссия, которая этим занималась, подготовится к исполкому, будут обсуждаться конкретные цифры, на чьи плечи всe это ляжет. Это не очень дешeвая игрушка.

    Есть вероятность, что на финальном матче Кубка России и игре за Суперкубок будут использовать VAR, всe это будет в тестовом режиме. За этот месяц всe прояснится», – рассказал функционер.

    • Впервые на международном уровне VAR появилась в России – на Кубке конфедераций-2017.
    • Система появится в РПЛ в следующем сезоне.
    • Известно, что матч за Суперкубок России пройдет в июле на московской «ВТБ Арене».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3203

      APchelov 1 час назад

      Оказывается, VAR - это игрушка

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