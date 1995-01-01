«Чемпионат»: «Динамо» погасит все долги перед футболистами 15 апреля

Стала известна причина, по которой происходят задержки по выплатам зарплат в «Динамо».

По информации «Чемпионата», это связано с передачей собственности клуба. Согласно данным источника, руководство клуба заверило футболистов, что полностью погасит задолженности 15 апреля. Игроки не переживают по этому поводу и готовятся ко встрече 22-го тура РПЛ с «Анжи».

Ранее футбольный агент Роман Орещук сообщил, что «Динамо» не выплачивает деньги футболистам на протяжении трех месяцев.