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    «Чемпионат»: «Динамо» погасит все долги перед футболистами 15 апреля

    Стала известна причина, по которой происходят задержки по выплатам зарплат в «Динамо».

    По информации «Чемпионата», это связано с передачей собственности клуба. Согласно данным источника, руководство клуба заверило футболистов, что полностью погасит задолженности 15 апреля. Игроки не переживают по этому поводу и готовятся ко встрече 22-го тура РПЛ с «Анжи».

    Ранее футбольный агент Роман Орещук сообщил, что «Динамо» не выплачивает деньги футболистам на протяжении трех месяцев.

    • Матч «Анжи» – «Динамо» состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • На данный момент бело-голубые располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяют шесть очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2594

      Агасфер 22 минуты назад

      У них в системе простые борцы с коррупцией-полковники,общаки по 7 млрд дома хранят,а тут...Интересно,в какой структуре МВД-ФСБ двадцать последних лет руководителей в клуб подбирают? В ГИБДД или службе участковых???

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      Рейтинг: +11969

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Жизнь налаживается, зря Орещук пурги нагнал, вернут все долги по таблеткам и витаминам.

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