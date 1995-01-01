«Чемпионат»: «Динамо» погасит все долги перед футболистами 15 апреля

У них в системе простые борцы с коррупцией-полковники,общаки по 7 млрд дома хранят,а тут...Интересно,в какой структуре МВД-ФСБ двадцать последних лет руководителей в клуб подбирают? В ГИБДД или службе участковых???
Стала известна причина, по которой происходят задержки по выплатам зарплат в «Динамо».
По информации «Чемпионата», это связано с передачей собственности клуба. Согласно данным источника, руководство клуба заверило футболистов, что полностью погасит задолженности 15 апреля. Игроки не переживают по этому поводу и готовятся ко встрече 22-го тура РПЛ с «Анжи».
Ранее футбольный агент Роман Орещук сообщил, что «Динамо» не выплачивает деньги футболистам на протяжении трех месяцев.
- Матч «Анжи» – «Динамо» состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.
- На данный момент бело-голубые располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяют шесть очков.