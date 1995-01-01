Роша: «У «Спартака» есть шансы догнать «Зенит» и стать чемпионом»

Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопросы перед матчем с ЦСКА и проанализировал шансы в борьбе за чемпионство.

«Поборется ли за титул «Спартак»? Думаю, да. У нас хороший состав, мы провели несколько хороших матчей. Все шансы догнать «Зенит» у нас есть, как и стать чемпионами.

В матче с ЦСКА нужно брать три очка, что тут еще скажешь?» – заявил бразилец.