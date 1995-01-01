Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Роша: «У «Спартака» есть шансы догнать «Зенит» и стать чемпионом»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопросы перед матчем с ЦСКА и проанализировал шансы в борьбе за чемпионство.

    «Поборется ли за титул «Спартак»? Думаю, да. У нас хороший состав, мы провели несколько хороших матчей. Все шансы догнать «Зенит» у нас есть, как и стать чемпионами.

    В матче с ЦСКА нужно брать три очка, что тут еще скажешь?» – заявил бразилец.

    • За девять туров до конца чемпионата «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2581

      Агасфер 30 минут назад

      Смешно... Итог будет такой :
      1."Зенит"
      2."Краснодар"
      3."Локомотив"
      4."Спартак"
      5.ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3234

      Спартач80 45 минут назад

      Теоретически да,но не с нашей игрой сейчас...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Александр Алмазов 51 минуту назад

      Шанс всегда есть, вот только нужно будет отыграть 8 очков отставания, при условии, что оставшиеся матчи, зенит проиграет, что мало вероятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18843

      gol_kak_sokol 53 минуты назад

      Удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1071

      Kollljan 1 час назад

      Осталось дело за малым - нужно зарядить судью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4737

      KLIM777 1 час назад

      со скамейки виднее)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru