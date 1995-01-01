Роша: «У «Спартака» есть шансы догнать «Зенит» и стать чемпионом»

Смешно... Итог будет такой :
1."Зенит"
2."Краснодар"
3."Локомотив"
4."Спартак"
5.ЦСКА
Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопросы перед матчем с ЦСКА и проанализировал шансы в борьбе за чемпионство.
«Поборется ли за титул «Спартак»? Думаю, да. У нас хороший состав, мы провели несколько хороших матчей. Все шансы догнать «Зенит» у нас есть, как и стать чемпионами.
В матче с ЦСКА нужно брать три очка, что тут еще скажешь?» – заявил бразилец.
- За девять туров до конца чемпионата «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля в 19:00 по московскому времени.