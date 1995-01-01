Субисаррета может занять пост спортивного директора «Арсенала»

Спортивный директор «Марселя» и бывший вратарь «Барселоны» Андони Субисаррета может сменить место работы.

У специалиста есть вариант на ту же роль, но в структуре лондонского «Арсенала».

57-летний менеджер рассказал своему окружению в Марселе клубе, что хочет уйти из-за отсутствия успехов у «Марселя».