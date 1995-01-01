Субисаррета может занять пост спортивного директора «Арсенала»

Как "Марселю" не тягаться с ПСЖ и "Лионом" так лондонскому "Арсеналу" в АПЛ тяжело попадать в заветную четвёрку. Но клуб более именитый и с большими возможностями, чем "Марсель" несомненно.
Спортивный директор «Марселя» и бывший вратарь «Барселоны» Андони Субисаррета может сменить место работы.
У специалиста есть вариант на ту же роль, но в структуре лондонского «Арсенала».
57-летний менеджер рассказал своему окружению в Марселе клубе, что хочет уйти из-за отсутствия успехов у «Марселя».
- Субисаррета работал спортивным директором «Барселоны» с 2010 по 2015 год.
- В октябре 2016-го он подписал договор с «Марселем».
- Ранее «Арсенал» покинул глава селекционного отдела Свен Мислинтат.