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    Субисаррета может занять пост спортивного директора «Арсенала»

    Спортивный директор «Марселя» и бывший вратарь «Барселоны» Андони Субисаррета может сменить место работы.

    У специалиста есть вариант на ту же роль, но в структуре лондонского «Арсенала».

    57-летний менеджер рассказал своему окружению в Марселе клубе, что хочет уйти из-за отсутствия успехов у «Марселя».

    • Субисаррета работал спортивным директором «Барселоны» с 2010 по 2015 год.
    • В октябре 2016-го он подписал договор с «Марселем».
    • Ранее «Арсенал» покинул глава селекционного отдела Свен Мислинтат.

    Источник: L’Équipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65553

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Как "Марселю" не тягаться с ПСЖ и "Лионом" так лондонскому "Арсеналу" в АПЛ тяжело попадать в заветную четвёрку. Но клуб более именитый и с большими возможностями, чем "Марсель" несомненно.

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