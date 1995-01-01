Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Кикнадзе: «Неправильно говорить о конфликте Семина и Геркуса. В «Локомотиве» все глубже и серьезнее»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером Юрием Семиным и своим предшественником Ильей Геркусом.

    «Рассматривать ситуацию в клубе исключительно как конфликт Юрия Павловича и Ильи Леонидовича, на мой взгляд, неправильно. Там всe больше, глубже и серьeзнее. Что касается состава, то у большой группы игроков заканчивается летом контракт.

    Амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, где должны выступить веселее, чем в этом сезоне. Поэтому уже сейчас игроков на определeнные позиции мы рассматриваем с главным тренером», — «Чемпионат» приводит слова Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

    • Действующий чемпион России «Локомотив» после 21-го тура текущего розыгрыша РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице. Отставание от «Зенита» – 6 очков.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru