Кикнадзе: «Неправильно говорить о конфликте Семина и Геркуса. В «Локомотиве» все глубже и серьезнее»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером Юрием Семиным и своим предшественником Ильей Геркусом.

«Рассматривать ситуацию в клубе исключительно как конфликт Юрия Павловича и Ильи Леонидовича, на мой взгляд, неправильно. Там всe больше, глубже и серьeзнее. Что касается состава, то у большой группы игроков заканчивается летом контракт.

Амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, где должны выступить веселее, чем в этом сезоне. Поэтому уже сейчас игроков на определeнные позиции мы рассматриваем с главным тренером», — «Чемпионат» приводит слова Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».