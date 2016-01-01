Ещенко: «Чьe чемпионство меня меньше огорчит – «Зенита» или ЦСКА? Чемпионом будет «Спартак»

и всё!!!!!!! можно вешать медали хороший у него оптимизм
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко принял участие в выпуске YouTube-канала «ФУХ».
«Чьe чемпионство меня меньше огорчит – «Зенита» или ЦСКА? Так мы будем чемпионами.
Сейчас Ещенко выздоровеет и всe», — сказал 35-летний игрок.
Футболист травмировал крестообразные связки колена в декабрьском матче против «Рапида» (1:2, 5-й тур Лиги Европы). Срок его восстановления оценивался в полгода. 25-го марта Ещенко вернулся в общую группу команды Олега Кононова.
- После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Отставание от «Локомотива» и «Краснодара» – 6 очков.
- У ЦСКА 37 очков и 4 позиция. «Спартак» – на 5 месте с 36 баллами.