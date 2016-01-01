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    Ещенко: «Чьe чемпионство меня меньше огорчит – «Зенита» или ЦСКА? Чемпионом будет «Спартак»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко принял участие в выпуске YouTube-канала «ФУХ».

    «Чьe чемпионство меня меньше огорчит – «Зенита» или ЦСКА? Так мы будем чемпионами.

    Сейчас Ещенко выздоровеет и всe», — сказал 35-летний игрок.

    Футболист травмировал крестообразные связки колена в декабрьском матче против «Рапида» (1:2, 5-й тур Лиги Европы). Срок его восстановления оценивался в полгода. 25-го марта Ещенко вернулся в общую группу команды Олега Кононова.

    • После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Отставание от «Локомотива» и «Краснодара» – 6 очков.
    • У ЦСКА 37 очков и 4 позиция. «Спартак» – на 5 месте с 36 баллами.

    Источник: YouTube-канал «ФУХ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30031

      Полная Канистра 6 минут назад

      и всё!!!!!!! можно вешать медали хороший у него оптимизм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      fhnv 11 минут назад

      Наивный

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6109

      parevg 13 минут назад

      Через 9 туров узнаем...

      0
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      Рейтинг: +440

      Sky Spartak 14 минут назад

      Надо говорить любое кроме Спартака...- а Когда идут на 5- месте ..мм Конечно понятно ,что он в шутку говорил..Но лучше тогда так не говорить...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2876

      Старикан 19 минут назад

      Конечно было бы не плохо, но... от этого субъекта это слышать смешно и грустно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      Валерий1965 27 минут назад

      Фантазируй мальчик)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18838

      gol_kak_sokol 38 минут назад

      На такие провокационные вопросы надо отвечать уклончиво: "а по морде не хочешь получить?"

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