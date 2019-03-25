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    Ещенко вернулся в общую группу «Спартака» менее чем через четыре месяца после операции на «крестах»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко возобновил тренировки в общей группе москвичей. На сегодняшнем занятии 35-летний футболист работал с ограничениями, но множество упражнений выполнял наравне с остальными игроками красно-белых.

    В начале декабря прошлого года россиянин был прооперирован по поводу разрыва крестообразной связки.

    Помимо этого, с основой занимался полузащитник Солтмурад Бакаев. 19-летний хавбек впервые в карьере провел тренировку с главной спартаковской командой.

    • В субботу, 30 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом» в рамках 21-го тура РПЛ.
    • Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16650

      афоня72 44 минуты назад

      Да в этом возрасте главное не спешить..Здоровья Андрюхе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6002

      parevg 1 час назад

      Ускоренное восстановление это конечно хорошо, но, как бы, не дай Бог, рецидива не было.
      Все-же поберечься стоит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8389

      slavutiq70 1 час назад

      С возвращением Андрей!!!!!Хотя скорее всего доиграет сезон и всё 35 уже наврятли потянет в основе Спартака,,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +13496

      VVM1964 > slavutiq70 1 час назад

      В качестве запасного .

      1
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