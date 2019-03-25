Ещенко вернулся в общую группу «Спартака» менее чем через четыре месяца после операции на «крестах»

Да в этом возрасте главное не спешить..Здоровья Андрюхе.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко возобновил тренировки в общей группе москвичей. На сегодняшнем занятии 35-летний футболист работал с ограничениями, но множество упражнений выполнял наравне с остальными игроками красно-белых.
В начале декабря прошлого года россиянин был прооперирован по поводу разрыва крестообразной связки.
Помимо этого, с основой занимался полузащитник Солтмурад Бакаев. 19-летний хавбек впервые в карьере провел тренировку с главной спартаковской командой.
- В субботу, 30 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом» в рамках 21-го тура РПЛ.
- Москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.