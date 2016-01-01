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    Егоров: «Лапочкин должен был удалять Боккетти в матче с «Ахматом»

    Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заслуживал удаления в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).

    По мнению главы ДСИ, арбитр встречи Сергей Лапочкин был обязан в одном из эпизодов предъявить итальянцу вторую желтую карточку.

    – Насколько обоснованы претензии главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова по поводу судейства матча со «Спартаком»? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…

    – «Обвинил» – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.

    – То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?

    – Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение.

    • После 21-го тура «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • «Ахмат» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.
    • Боккетти в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ и заработал четыре желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1166

      compka 11 минут назад

      он воровал и ему было стыдно...

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      Рейтинг: +18827

      gol_kak_sokol 44 минуты назад

      Вот скажите, чем должен заниматься департамент судейства РФС. Учитывая, что квалификация наших судей и самого Егорова ниже плинтуса, нужно прежде всего думать и действовать для повышения качества судейства, а не вякать по одиночным эпизодам, которых полно и в ту и в другую сторону. Тут не удалил, там не назначил пенальти или не должен был назначать. Ты, Егоров, хоть понимаешь, что это происходит из-за профнепригодности твоих судей, которых надо либо обучать либо увольнять. Дюков, разберись в этом бардаке. Неквалифицированное судейство очень вредит нашему футболу.

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      Рейтинг: +2848

      Старикан 55 минут назад

      Вот послушаешь Егорова - говорит правильно, но только косяки его подчинённых в каждом туре!, что указывает либо на очень низкую квалификацию судей, либо на коррупционные составляющие... Может дело не в самих судьях?

      1
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      Рейтинг: +19

      BADS 1 час назад

      Плиеву тоже надо было в первом тайме 2ю желтую давать, сзади по ногам заехал.
      я думаю судья просто уровнял, Плиеву вторую не дал и Боккети вторую не дал.
      а Семенова удалять было уже не реально.

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      Рейтинг: +3222

      Спартач80 1 час назад

      А что изменилось бы?...Он и так нам сам гол забил=)))

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      Рейтинг: +5325

      Eddyson 1 час назад

      Дюкову пора показать прямую красную Егорову.

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