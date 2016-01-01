Егоров: «Лапочкин должен был удалять Боккетти в матче с «Ахматом»

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заслуживал удаления в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).

По мнению главы ДСИ, арбитр встречи Сергей Лапочкин был обязан в одном из эпизодов предъявить итальянцу вторую желтую карточку.

– Насколько обоснованы претензии главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова по поводу судейства матча со «Спартаком»? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…

– «Обвинил» – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.

– То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?

– Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение.