Егоров: «Лапочкин должен был удалять Боккетти в матче с «Ахматом»

он воровал и ему было стыдно...
Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение, что защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заслуживал удаления в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).
По мнению главы ДСИ, арбитр встречи Сергей Лапочкин был обязан в одном из эпизодов предъявить итальянцу вторую желтую карточку.
– Насколько обоснованы претензии главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова по поводу судейства матча со «Спартаком»? Он в частности обвинил арбитра Сергея Лапочкина в непоследовательности…
– «Обвинил» – слишком громкое слово. Он высказал недовольство. Я соглашусь отчасти с Рахимовым. Там действительно возникла ситуация, когда арбитру следовало предъявить Боккетти вторую желтую карточку.
– То есть Боккетти, как и Семенова, нужно было удалять?
– Да. За вторую желтую карточку. Это мое мнение.
- После 21-го тура «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
- «Ахмат» располагается на девятой строчке, имея в активе 27 баллов.
- Боккетти в этом сезоне провел 13 матчей в РПЛ и заработал четыре желтые карточки.