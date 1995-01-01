«Чемпионат»: Мелкадзе отказался продлевать контракт со «Спартаком». Клуб предлагал ему 250 тысяч евро в год

Обычная практика - поторгуются и договорятся .
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе отказался продлевать контракт с клубом.
По информации «Чемпионата», москвичи предложили 21-летнему футболисту зарплату в размере 250 тысяч евро в год. Россиянин не согласился на такие условия.
Ранее агент форварда Валериюс Мижигурскис сообщил, что игрок хочет остаться в «Спартаке», но клуб не спешит обсуждать ним новое соглашение на более выгодных условиях.
- Мелкадзе – выпускник академии красно-белых.
- За основной состав москвичей нападающий дебютировал в мае 2015 года.
- В текущем сезоне футболист провел за основной состав «Спартака» четыре матча, не совершив результативных действий.
- Контракт Мелкадзе с клубом истекает в июле этого года.