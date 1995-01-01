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    «Чемпионат»: Мелкадзе отказался продлевать контракт со «Спартаком». Клуб предлагал ему 250 тысяч евро в год

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе отказался продлевать контракт с клубом.

    По информации «Чемпионата», москвичи предложили 21-летнему футболисту зарплату в размере 250 тысяч евро в год. Россиянин не согласился на такие условия.

    Ранее агент форварда Валериюс Мижигурскис сообщил, что игрок хочет остаться в «Спартаке», но клуб не спешит обсуждать ним новое соглашение на более выгодных условиях.

    • Мелкадзе – выпускник академии красно-белых.
    • За основной состав москвичей нападающий дебютировал в мае 2015 года.
    • В текущем сезоне футболист провел за основной состав «Спартака» четыре матча, не совершив результативных действий.
    • Контракт Мелкадзе с клубом истекает в июле этого года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13796

      VVM1964 18 секунд назад

      Обычная практика - поторгуются и договорятся .

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      Рейтинг: +13796

      VVM1964 > VVM1964 только что

      Ну или не договорятся )

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      Рейтинг: +722

      mahan 5 минут назад

      Да и не нужен он.

      0
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      Рейтинг: +3710

      ilichkadr 29 минут назад

      208333 евро в месяц, минус 13 % налог, Итого 18.125 евриков месяц. 1.359.375 деревянных рублей в месяц мало?

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      Рейтинг: +7430

      DeStar > ilichkadr 22 минуты назад

      в месяц высчитано правильно 18125, а откуда 208333 евро в месяц?( наверное в год хотел написать), если там 250000 - 32 500)

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      Рейтинг: +3710

      ilichkadr > DeStar 2 минуты назад

      250 тыщ. делим на 12 и получаем 20.833 евро в месяц без налога. Точку не поставил

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      Рейтинг: +8496

      slavutiq70 35 минут назад

      Но пока незаметил по его игре,,,,что он наиграл на увелечиние контракта,,

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      Рейтинг: +215

      DENZILLO-Спартак > slavutiq70 7 минут назад

      Согласен! Единственное результативное действие- удаление Семёнова с Ахматом в стиле Неймара =)))

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