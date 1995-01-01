«Чемпионат»: Мелкадзе отказался продлевать контракт со «Спартаком». Клуб предлагал ему 250 тысяч евро в год

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе отказался продлевать контракт с клубом.

По информации «Чемпионата», москвичи предложили 21-летнему футболисту зарплату в размере 250 тысяч евро в год. Россиянин не согласился на такие условия.

Ранее агент форварда Валериюс Мижигурскис сообщил, что игрок хочет остаться в «Спартаке», но клуб не спешит обсуждать ним новое соглашение на более выгодных условиях.