Агент: «Мелкадзе очень хочет остаться в «Спартаке». А в переговорах с клубом мы продвинуться не можем»

Деньги могут дать за Мелкадзе только Локомотив и Зенит, остальные клубы мало будут платить
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, сообщил, что клуб не проявляет активность в вопросе продления контракта с 21-летним футболистом.
«Спартак» какое-то время назад предложил Георгию новый контракт, условия которого гораздо ниже ожиданий игрока, о чем мы сказали руководству. После этого особых контактов с клубом не было.
Мелкадзе, как и любой воспитанник, очень хочет остаться в «Спартаке», но его соглашение истекает летом, другие клубы проявляют к игроку интерес. А в переговорах со «Спартаком» мы продвинуться не можем, как бы нам этого ни хотелось», – сказал Мижигурскис.
- Мелкадзе – выпускник академии красно-белых.
- За основной состав москвичей россиянин дебютировал в мае 2015 года.
- В текущем сезоне форвард провел за «Спартак» четыре матча, не совершив результативных действий.
- Контракт Мелкадзе истекает в июле этого года.