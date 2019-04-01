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    Агент: «Мелкадзе очень хочет остаться в «Спартаке». А в переговорах с клубом мы продвинуться не можем»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, сообщил, что клуб не проявляет активность в вопросе продления контракта с 21-летним футболистом.

    «Спартак» какое-то время назад предложил Георгию новый контракт, условия которого гораздо ниже ожиданий игрока, о чем мы сказали руководству. После этого особых контактов с клубом не было.

    Мелкадзе, как и любой воспитанник, очень хочет остаться в «Спартаке», но его соглашение истекает летом, другие клубы проявляют к игроку интерес. А в переговорах со «Спартаком» мы продвинуться не можем, как бы нам этого ни хотелось», – сказал Мижигурскис.

    • Мелкадзе – выпускник академии красно-белых.
    • За основной состав москвичей россиянин дебютировал в мае 2015 года.
    • В текущем сезоне форвард провел за «Спартак» четыре матча, не совершив результативных действий.
    • Контракт Мелкадзе истекает в июле этого года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      Genz 53 минуты назад

      Деньги могут дать за Мелкадзе только Локомотив и Зенит, остальные клубы мало будут платить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62557

      zigbert 1 час назад

      Вроде бы парень старается. Если будет прибавлять в мастерстве ,можно бы и оставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Старикан 1 час назад

      Как показывает жизнь, сначала Спартак кого-то обижает, а потом эти "обиженные", играя за другие команды с особым удовольствием накидывают ему в ворота мячей...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3949

      piligrim1986 1 час назад

      не особо -то он себя и проявляет, а бабла наверно хочет мешки

      0
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      Рейтинг: +2475

      Добрый Бобер 1 час назад

      Да пусть уходит... Потом "Спартак" обратно выкупит... Втридорога.

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