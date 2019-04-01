Агент: «Мелкадзе очень хочет остаться в «Спартаке». А в переговорах с клубом мы продвинуться не можем»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, сообщил, что клуб не проявляет активность в вопросе продления контракта с 21-летним футболистом.

«Спартак» какое-то время назад предложил Георгию новый контракт, условия которого гораздо ниже ожиданий игрока, о чем мы сказали руководству. После этого особых контактов с клубом не было.

Мелкадзе, как и любой воспитанник, очень хочет остаться в «Спартаке», но его соглашение истекает летом, другие клубы проявляют к игроку интерес. А в переговорах со «Спартаком» мы продвинуться не можем, как бы нам этого ни хотелось», – сказал Мижигурскис.