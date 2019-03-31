Теннисистка Кузнецова посетила матч «Барселоны», пообщалась с Бартомеу и сфотографировалась с Месси

Теннисистка Светлана Кузнецова побывала на матче 29-го тура Примеры «Барселона» – «Эспаньол» (2:0).

После игры российская спортсменка пообщалась с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.

«Уже стало традицией посещение матчей «Барселоны», когда я в Барселоне. Спасибо большое президенту клуба Жозепу Марии за гостеприимство», – написала теннисистка в инстаграме.

Президент сине-гранатовых вручил Кузнецовой именную футболку «Барселоны» с автографами игроков команды.

Кроме того, теннисистка сфотографировалась с нападающим каталонцев Лионелем Месси.

«Волшебник», – подписала россиянка совместное фото с аргентинцем.

text text text 31 Мар 2019 в 12:02 PDT