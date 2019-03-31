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    Теннисистка Кузнецова посетила матч «Барселоны», пообщалась с Бартомеу и сфотографировалась с Месси

    Теннисистка Светлана Кузнецова побывала на матче 29-го тура Примеры «Барселона»«Эспаньол» (2:0).

    После игры российская спортсменка пообщалась с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.

    «Уже стало традицией посещение матчей «Барселоны», когда я в Барселоне. Спасибо большое президенту клуба Жозепу Марии за гостеприимство», – написала теннисистка в инстаграме.

    Президент сине-гранатовых вручил Кузнецовой именную футболку «Барселоны» с автографами игроков команды.

    Кроме того, теннисистка сфотографировалась с нападающим каталонцев Лионелем Месси.

    «Волшебник», – подписала россиянка совместное фото с аргентинцем.

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    Источник: Инстаграм Светланы Кузнецовой

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29065

      MaxRnD 55 минут назад

      Дольф Лундгрен, чо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      SummerHAze 56 минут назад

      почему она на мужика похож?

      1
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